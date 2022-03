Durante il periodo della pandemia in molti hanno scoperto che leggere non è un’attività così noiosa. Un modo interessante per passare il tempo acculturandosi e scoprendo cose nuove.

Non esistono solamente i classici, quelli che tanti ritengono libri antiquati e fuori moda. Frequentando di tanto in tanto le librerie, infatti, si potranno scoprire delle novità molto interessanti tutte da leggere.

I romanzi nuovi usciti in questo periodo sono molti, alcuni più interessanti di altri ma tutti meritevoli di una chance.

Tra le nuove uscite troviamo Yoga dello scrittore francese Emmanuel Carrère ma anche, più recente ancora, “Le vie dell’Eden”.

Si tratta di un romanzo scritto dall’autore israeliano Eshkol Nevo già conosciuto per “Tre Piani”.

Finalmente in libreria l’appassionante romanzo breve che tratta di amore e segreti perfetto da leggere alla sera

Il romanzo è ambientato in Israele e tratta di argomenti non semplici che scavano all’interno della psiche umana.

Il romanzo è suddiviso in tre storie distinte che lo rendono una perfetta lettura serale. I temi affrontati nelle tre confessioni, come si diceva, però, non sono semplici, tra amore e segreti.

I personaggi di questi tre racconti sono dei peccatori che hanno bisogno di confessarsi, di mettere nero su bianco la loro vita.

Personaggi che diventano esseri umani con le loro debolezze e le loro virtù.

I peccati e gli errori sono all’ordine del giorno, starà agli altri decidere o meno di perdonare e dare una seconda opportunità.

Un romanzo che lascerà senza parole e darà la possibilità, tra le altre cose, di capire meglio la società di Israele. Infatti in molte pagine del libro si accenna al servizio militare o a tradizioni ebraiche.

Un romanzo che si propone di indagare nell’animo umano, scandagliandolo. Le relazioni umane sono difficili, spesso insensate e pericolose. Eppure non se ne può fare a meno perché le persone non sono isole e non possono sopravvivere a lungo senza gli altri.

Per quanto le relazioni si facciano complesse si riuscirà sempre a trovare una soluzione che permetterà di ricucire rapporti e suscitare nuovi sentimenti.

Omicidi, incidenti, incomprensioni e segreti faranno da cornice a questo romanzo. Una volta terminato ci si renderà conto che è impossibile riuscire a passare indenni tra le varie sfide della vita.

Il filo conduttore che domina queste tre storie è il senso di colpa dei tre protagonisti nei confronti delle loro vittime.

Finalmente in libreria l’appassionante romanzo breve da leggere tutto d’un fiato, non riuscirà a lasciare indifferenti.