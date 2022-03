Ormai si può affermare con assoluta tranquillità che il 2022 è l’anno del ritorno della pelle. La vediamo ovunque ci giriamo, dall’abbigliamento all’arredamento. Nella versione evergreen nera, ma anche sui toni del marrone o del beige.

La pelle è un materiale estremamente versatile che sta bene davvero a tutte. Sia che si tratti di vera pelle o di materiali alternativi, sintetici o meno. Infatti siamo abituati a definire pelle o ecopelle non solo i capi in cuoio, ma anche quelli di tessuti simili.

Abbiamo già parlato in un precedente articolo della differenza tra pelle, ecopelle e similpelle. Oltre al tessuto sintetico a cui siamo abituati si stanno facendo largo anche alternative vegetali. Quindi a seconda delle nostre preferenze possiamo optare per uno di questi materiali, ma il risultato sarà identico.

Come abbinare pantalone o leggins di pelle con stile anche a 40 anni e non solo con tacchi e cappottino

Anche se stiamo vedendo molti capospalla in pelle, in generale il capo must have è sicuramente il leggins. Sia il classico senza tasche super attillato, ma anche quello a pantalone dalla gamba stretta o larga. Visto che non possiamo farne proprio a meno è bene sapere come abbinarlo per indossarlo anche in contesti più casual.

Comodo e più alternativo

Questo abbinamento è perfetto per chi vuole un tocco di personalità anche nella vita di tutti i giorni. Indossiamo il leggins in pelle con degli anfibi, una magliettina bianca e una camicia a quadri. Un ritorno al grunge ma con stile ed eleganza.

Se vogliamo invece un tocco in più di femminilità l’ideale è abbinarci degli stivaletti tronchetto. Evitiamo il tono su tono in questo caso, meglio optare per un modello dai colori tenui. Sopra indossiamo una camicetta bianca un po’ svolazzante e un cardigan. Il tocco in più? Un bel cappello a falda larga.

Sneakers sì, ma a punta tonda

Per una versione più casual ma ben curata le sneakers andranno benissimo, meglio se platform. Così con la zeppa di qualche centimetro andremo a sfinare la figura. Possiamo utilizzare la camicia di prima, ma stavolta con un bel maglioncino o gilet sopra. Teniamola leggermente fuori dai pantaloni, ma non troppo altrimenti tende ad abbassare. Giacca in pelle in questo caso super consigliata, rigorosamente aperta e poggiata sulle spalle.

Per finire per un look più elegante ma pratico possiamo abbinarli con un maglioncino chiaro. Sopra invece del cappotto color cammello possiamo optare per un blazer taglio maschile. Questo modello è il trend del momento anche perché snellisce e nasconde i fianchi. Per le scarpe un bel mocassino o un mocassino sabot per quando le temperature saranno più alte.

Ecco, quindi, come abbinare pantalone o leggins di pelle per essere alla moda senza troppi sforzi. Giocando con questo capo si possono creare tantissimi altri look e tutti diversi. Da quello più casual per un aperitivo con le amiche ad uno più sprint per una serata fuori.

