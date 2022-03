Torta al latte di mandorla sofficissima senza uova e burro, che cuoce in 30 minuti ed è facilissima da preparare

Niente idee per una merenda alternativa? Questa torta al latte di mandorla sofficissima senza uova e burro potrebbe fare al caso proprio. Si prepara con pochi ingredienti, ha un sapore delicato e un profumo delizioso.

Ottima da mangiare non solo per colazione o merenda ma anche al termine di un pasto, siccome è molto leggera.

Ingredienti per uno stampo dal diametro di 20 centimetri

250 g di farina 00;

200 g di zucchero semolato o di canna;

200 g di latte di mandorla;

100 g di olio di semi a propria scelta;

1/2 bustina di lievito per dolci;

1 scorza di arancia grattugiata;

zucchero a velo (se non lo si ha in casa, ecco come preparare lo zucchero a velo vanigliato);

mandorle a scaglie per guarnire.

Preriscaldare il forno a 180° in modalità ventilata. In seguito, setacciare la farina e il lievito per dolci. In una ciotola, mescolare questi due ingredienti assieme allo zucchero e alla scorza di arancia grattugiata. Aggiungere il latte di mandorla e l’olio di semi scelto. Con un cucchiaio di legno, mescolare tutti quanti gli ingredienti fin quando non si saranno completamente amalgamati.

Una volta fatto ciò, imburrare e infarinare lo stampo. Versare l’impasto al suo interno e metterlo a cuocere nel forno precedentemente riscaldato per circa 30 minuti. Il tempo di cottura potrebbe leggermente variare a seconda dei casi, pertanto si consiglia di effettuare la prova dello stecchino prima di sfornare la torta. Consiste nell’infilare uno spaghetto, uno stecchino o i rebbi di una forchetta al suo interno. Se usciranno asciutti, allora il dolce sarà pronto. Se vi restano attaccate tracce di impasto ancora umido, allora necessita di cuocere ancora.

Una volta che sarà pronta, sfornare il dolce. Attendere che si intiepidisca e cospargerlo di zucchero a velo e mandorle a scaglie. Ecco pronta questa semplicissima torta al latte di mandorla senza uova e burro.

