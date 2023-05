L’acconciatura più glamour del momento? È quella sfoggiata da Elodie ai David di Donatello: ecco come farla in pochi minuti

L’acconciatura del momento è lo chignon come quello di Elodie sfoggiato al David di Donatello-proiezionidiborsa.it

Una cantante di talento e una donna bellissima. Elodie è sempre sulla cresta dell’onda, ogni sua canzone diventa un grande successo e ultimamente ha anche vinto il David di Donatello. Proprio in questa occasione la cantante ha sfoggiato un’acconciatura elegante e molto raffinata. Vediamo come possiamo replicarla in pochi minuti senza andare dal parrucchiere

Con l’arrivo della primavera, spesso si ha voglia di cambiare il proprio guardaroba e acquistare qualcosa di diverso. Ma questo bisogno di rinnovare la propria immagine non riguarda solamente l’armadio, nella maggior parte dei casi coinvolge anche i capelli.

D’altronde si dice che quando una donna vuole modificare qualcosa della sua vita, parte proprio dalla chioma.

Quali sono i tagli e colori più gettonati?

Le nuove tendenze primavera/estate 2023, in fatto di capelli, sono davvero tantissime. Leggerezza e praticità, le parole chiave della bella stagione.

Ad esempio, il bob, declinato in tutte le sue varianti, è il taglio più proposto. Avvolge delicatamente il viso ed è facile da sistemare anche da sole.

Per quanto riguarda i colori, le nuances calde e intense sono le più gettonate. La tonalità perfetta è quella sfoggiata dall’attrice Miriam Leone durante la settimana dell’haute couture parigina.

L’acconciatura più glamour del momento? Scopriamo quella di Elodie

Passiamo adesso alle acconciature più richieste. Le passerelle di alta moda ci propongono, ad esempio, l’effetto bagnato.

Anche le trecce sono sempre di moda. Per un’acconciatura d’effetto e scenografica scegliamo le bubble braids. Si tratta di una particolare treccia con le bolle.

Come si realizza? Si parte da una coda alta e si inseriscono gli elastici, ad intervalli regolari, su tutta la lunghezza. Allarghiamo i capelli tra un elastico e l’altro.

Ma l’acconciatura che sta davvero spopolando è quella sfoggiata da Elodie ai David di Donatello 2023. Bellissima nel suo vestito nero firmato Valentino, la cantante ha vinto il premio per la miglior canzone con “Proiettili”. Colonna sonora del film del regista Pippo Mezzapesa “Ti mangio il cuore”.

Elodie ha mostrato un’acconciatura elegante, di classe e facile da realizzare anche da sole.

Un hair look raccolto e sempre di gran moda. Parliamo del classico chignon, tiratissimo, con riga al centro e ciuffo laterale.

Come rifare in pochi minuti l’acconciatura di Elodie

Ecco, quindi, l’acconciatura più glamour del momento.

Ricrearla da sole e senza andare dal parrucchiere è davvero facilissimo.

Come fare?

È necessario lisciare per bene i capelli (usiamo una piastra) e isolare una piccola ciocca, che diventerà il nostro ciuffo laterale. Ora pettiniamo la chioma all’indietro e formiamo una coda alta. Arrotoliamo la coda su se stessa e fermiamola con delle forcine o dei ferretti. Per fissare il resto dei capelli utilizziamo il gel o una cera adatta.

Ora non ci resta che decidere se lasciare il ciuffo laterale liscio oppure creare una leggera onda utilizzando il ferro.

In pochi e semplici passaggi realizzeremo un’acconciatura elegante e raffinata perfetta da sfoggiare ad un matrimonio.