Il taglio di capelli che sta bene a tutte? È quello di Luisa Ranieri, facile da sistemare anche senza parrucchiere

Luisa Ranieri è un’attrice molto conosciuta, che colpisce per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. Si mostra sempre perfetta, sfoggiando dei capelli davvero invidiabili. Scopriamo insieme di quale taglio si tratta e come portarlo.

Bella, affascinante e brillante. Luisa Ranieri è una delle attrici più brave del cinema italiano. Appare per la prima volta sul grande schermo recitando nel film “Il principe e il Pirata” diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Il 2001 è l’inizio della sua brillante carriera che, ormai da anni, la vede protagonista anche in televisione e in teatro.

Ha recitato in tantissimi film e fiction. La più recente è la fortunatissima serie andata in onda su Rai 1 “Le indagini di Lolita Lobosco”. Un grande successo che, ogni domenica, ci ha tenuto incollati davanti alla TV.

Il taglio di capelli che sta bene a tutte? Ce lo mostra Luisa Ranieri

Luisa Ranieri è anche mamma di due bellissime bambine e moglie del noto attore Luca Zingaretti.

Una donna molto impegnata ma che non dimentica di prendersi cura di sé e del suo aspetto fisico.

A quasi 50 anni, l’attrice sfoggia un corpo davvero meraviglioso. Delle forme perfette, che farebbero invidia anche ad una ventenne.

Ma Luisa Ranieri mostra sempre anche una pelle luminosa e dei capelli in ordine.

Proprio i capelli sono uno dei suoi punti forti. Bellissima con la sua piega mossa e un taglio medio e scalato. Il colore è un castano molto luminoso.Il taglio scalato è molto amato da tante star come Jennifer Aniston e Jennifer Lopez. Un’acconciatura che si sistema velocemente ed è perfetta per chi non ha il tempo di fare la piega dal parrucchiere.

A chi sta bene il taglio scalato?

Il taglio scalato è perfetto per tutti i tipi di capelli, anche per chi ha i ricci. Per dare corposità alla chioma usiamo una crema modellante o della cera. Prendiamone una piccola quantità e con le dita applichiamola sulle punte o su tutte le ciocce.

È uno dei più richiesti, perché è facile da gestire ed è il taglio che sta bene a tutte. Si adatta perfettamente a qualunque forma del viso e ad ogni tipo di capello.

Le chiome ricce risultano alleggerite mentre quelle lisce acquistano volume. Il taglio scalato mette in risalto anche la sfumatura dei propri capelli. Infatti, è perfetto se si hanno delle schiariture oppure un balayage.

L’unico neo? Se i capelli sono corti o di media lunghezza, risulta un po’ difficoltoso realizzare una coda o uno chignon.

Phon e spazzola

Come asciugare un taglio scalato? Se vogliamo dare movimento ad una chioma liscia, asciughiamo i capelli con il phon, passando una spazzola tonda su tutte le lunghezze o solo sulle punte.

Se abbiamo i capelli ricci, asciughiamoli, sempre con il phon, ma testa in giù.