Coca Cola non solo da bere: tutti gli usi domestici ed economici della bevanda più famosa del Mondo

Osannata da ogni pubblicità globale, arricchita da vari gusti e formulazioni, la Coca Cola è da sempre la bevanda più bevuta e conosciuta al Mondo. Tuttavia ha svariati e utilissimi benefici sconosciuti. Pronti a scoprirli?

Curiosità domestiche

– Rimuove il chewing-gum da capelli e vestiti. Ebbene sì, grazie alla sua formulazione acida può aiutare a districare una massa di capelli ormai data per spacciata (o quell’abito molto bello che vostra madre vi costringe a indossare). Attendete mezz’ora lasciando in posa ed et voilà, missione compiuta.

– Elimina la ruggine. Immergendo il vostro oggetto arrugginito in una tanica di Coca Cola lo ritroverete al mattino dopo – con l’ausilio di una spugnetta abrasiva – più splendente di prima.

– Può esserne aggiunta un po’ al bucato per contrastare odori sgradevoli.

– Argenteria perfetta. La bevanda può servire a pulire argenteria e oggetti preziosi per disincrostarli e lucidarli.

– Scrostare pentole, piatti e monete. Utilizzare della Coca Cola può rendere lucidissimi piatti e pentole (ma anche il bollitore pieno di calcare come l’aceto di vino!)

Coca Cola non solo da bere: tutti gli usi più strani o domestici della bevanda più famosa del Mondo

– Riesce a rimuovere il grasso da ogni macchia di vestiti. Dimenticate sgrassatore e amuchina, la Coca Cola è un ottimo sgrassante non solo per il vostro stomaco.

– Neutralizzare fango o sporcizia dal parabrezza del vostro veicolo.

– Aiuta a eliminare l’inchiostro lasciato su mani, sedie o divani.

– Imbattibile per pulire i sanitari. Il wc può essere disinfettato da germi e batteri, rovesciando una bottiglia di Coca-Cola al suo interno.

– Sblocca tutti i lavandini o gli impianti idraulici.

– Pulisce le piastrelle in profondità.

– Serve per innaffiare il prato e uccidere vespe o lumache. Dulcis in fundo, è utile per rendere alcuni tipi di fiori più rigogliosi (come le azalee) ed è una sorta di “trappola” di dolcezza per vespe, api e lumache indesiderate.