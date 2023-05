Prima di asciugare i capelli dovresti utilizzare questo prodotto per non bruciarli

La salute dei nostri capelli è molto importante. Oltre ai mille prodotti che possiamo trovare in vendita, bisogna dire che tutto parte dell’alimentazione.

Se seguiamo una dieta bilanciata e soprattutto ricca di alimenti che fortificano i capelli, allora possiamo stare tranquilli. Ritornando ai prodotti beauty, uno che non dovrebbe mai mancare nella mensola del bagno è il termoprotettore.

Cos’è il termoprotettore

Il termoprotettore è un prodotto che possiamo trovare sottoforma di spray, come se fosse un olio, oppure sottoforma di crema. Va applicato prima di ogni asciugatura, anche in estate prima di andare al mare è perfetto. I risultati non si ottengono dopo pochi giorni, ma bisognerà essere pazienti e continuare ad utilizzarlo per avere un riscontro positivo.

Prima di asciugare i capelli dovresti utilizzare questo prodotto per averli sani

Tra le varie tipologie bisogna dire che poco cambia. Ciò che potrebbe cambiare dallo spray o dal termoprotettore a crema è proprio la comodità di applicazione. C’è chi si trova meglio con quelli a crema e viceversa. A volte può dipendere anche dal tipo di capello. Se il capello tende ad essere grasso forse sono meglio quelli a crema. Bisognerà provarli entrambi per capire qual è quello più adatto.

Come sceglierlo

In commercio ne troviamo tanti tipi diversi, in quanto ogni azienda produttrice utilizzerà una materia prima diversa. Anche in questo caso è importante conoscere qualche prodotto acquistare a seconda del tipo di capello che abbiamo. Se ad esempio abbiamo capelli secchi, bisognerebbe orientarsi verso prodotti che hanno al loro interno il burro di cacao, olio di jojoba, cheratina. Se abbiamo invece capelli grassi la scelta dovrebbe ricadere su oli essenziali di limone oppure arancio. Tra le varie scelte, negli scaffali, possiamo trovare anche il termoprotettore al rosmarino. Questo può essere molto utile a chi ha i capelli “spenti”, in quanto dona lucentezza.

Dove acquistarli e altre cose da sapere

Se vogliamo acquistare prodotti abbastanza economici allora bisognerà andare nei classici negozi per la casa e bellezza. Se invece vogliamo fare una scelta più dettagliata e sicura, nei saloni di bellezza o nelle case del parrucchiere, troveremo sicuramente ciò che cerchiamo. In questo caso ci potranno anche dare una mano nella scelta, in quanto ci faranno un analisi del capello veloce per capire quale prodotto effettivamente ha bisogno il nostro capello. È necessario controllare sempre l’INCI, ovvero la lista di ingredienti, con cui è fatto un termoprotettore ma qualsiasi prodotto make up. Questo perché potrebbe andare a cambiare di molto il risultato finale se sono presenti elementi che potrebbero danneggiare il capello. Dunque prima di asciugare i capelli, ma anche prima di passare la piastra, il termoprotettore è ciò che dovresti utilizzare.