Anziché la solita tinta castana, ecco il colore top scelto da Miriam Leone che ringiovanisce ogni viso

Qual è il colore di tendenza che sfoggeremo in primavera e in estate? Per essere sempre alla moda non lasciamoci scappare questa nuance che ha conquistato anche la bellissima attrice Miriam Leone. Rende il viso più luminoso, giovane ed è perfetto ad ogni età. Vediamo di quale colore si tratta.

Con l’inizio della primavera torna anche il desiderio di cambiare la nostra immagine. Si parte dalla silhouette, con la voglia di perdere quel chilo di troppo accumulato durante il lungo inverno.

Si passa, poi, al cambio look. Una rapida occhiata all’armadio, per capire gli indumenti da eliminare perché troppo rovinati e quelli da tenere. I vestiti in buono stato, ma che non ci piacciono più, regaliamoli a parenti o amiche. Ora basta un giro di shopping per rinnovare l’outfit.

Capelli primavera-estate 2023: i nuovi colori

Ammettiamolo, tutte le donne associano il cambiamento ad una nuova acconciatura. Un taglio di capelli drastico, una pettinatura alla moda oppure un colore diverso.

Per lasciarci alle spalle il lungo e noioso periodo invernale, un salto dal parrucchiere è davvero d’obbligo.

In primavera e in estate, i trend che riguardano i capelli sono davvero rivoluzionari.

Non solo tagli sbarazzini che ringiovaniscono il viso come quello della bellissima Luisa Ranieri, ma anche colori super alla moda.

La colorazione giusta per il nostro incarnato è in grado di valorizzare il viso e perché no, anche renderci più fresche e giovani a qualunque età.

Anziché la solita tinta castana scegliamo il colore di Miriam Leone

Le nuances calde e intense sono la vera rivoluzione della primavera e dell’estete. Ad esempio, non possiamo perdere il caschetto rosso ramato con schiariture, sfoggiato da Miriam Leone durante la settimana dell’haute couture parigina. Questa nuova nuance prende il nome di ginger brunette: una tendenza bicolore da non perdere.

Questa tecnica permette di avere un effetto super naturale che mette in risalto il pigmento del capello attraverso sfumature e riflessi applicati a tutte le lunghezze.

Per essere alla moda e di tendenza dobbiamo necessariamente abbinare una base castana al balayage rosso. Naturalmente qualsiasi gradazione di rosso: mogano, ginger acceso, rame, ecc.

Questa tonalità super chic, può essere utilizzata a qualunque età e permette di dare luminosità al viso, rendendolo più giovane.

Quindi, anziché la solita tinta castana, vista e rivista, aggiungiamo un tocco di rosso per rendere il colore più vivace.

Come prendersi cura dei capelli colorati

Per mantenere il colore sempre luminoso, non dimentichiamo di utilizzare dei prodotti specifici. Quando ci sottoponiamo a tinte e schiariture, i capelli potrebbero subire uno stress. Quindi per rendere la chioma più luminosa e brillante, idratiamo e nutriamo il capello dalle radici alle punte.

Shampoo, balsamo e maschere per capelli colorati ci aiuteranno a mantenere la tinta brillante il più a lungo possibile. Per evitare che le punte si rovinino utilizziamo sempre un olio o uno spray protettivo prima di asciugare i capelli con il phon o stirarli con la piastra.