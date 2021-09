La zucca gialla con poche calorie e tanti benefici è la regina dell’autunno

Questo ortaggio è unico nel suo genere. Dal colore giallo/arancio acceso e dal sapore dolciastro è la protagonista dell’autunno. L’immagine che è più strettamente legata a quest’ortaggio è quella della famosa festa americana di Halloween. La vediamo scolpita con espressioni simpatiche o spaventose fuori delle case di tutto il Mondo ogni 31 ottobre. Ma dobbiamo sapere che è anche ricca di proprietà.

È un ortaggio dalle proprietà mostruose

Annovera un elevato quantitativo di acqua e le calorie sono solo 18 ogni 100 g. L’alto contenuto di fibre e di carboidrati la rende ottima per il nostro fabbisogno calorico e ci fa subito essere sazi. Il livello elevato di liquidi è stimolante per la diuresi e lo rende un cibo ad alta digeribilità.

L’alto contenuto di sali minerali come il fosforo, ma anche ferro e potassio, è utile per il benessere delle nostre ossa e del nostro corpo. Lo stesso si può dire per il betacarotene, precursore della vitamina A (di questa 599 per 100g) che ha una funzione antiossidante e antinfiammatoria. Inoltre i carotenoidi, come anche la zeaxantina contenuta in altri ortaggi e verdure, aiutano a prevenire la degenerazione della macula dell’occhio.

I suoi semi sono ricchi di acidi grassi essenziali quali Omega 6 e Omega 3. Per non parlare delle sue proprietà diuretiche e calmanti. I suoi semi contengono la cucurbitina, che aiuta nei disturbi dell’apparato urinario come prostata e cistite.

La zucca gialla svolge un ruolo di spicco anche in cucina. Tra settembre e ottobre infatti è protagonista insostituibile delle tavole, con ricette sfiziose e sane. Solitamente si utilizza la polpa.

Prima di tutto è ottimo tagliarla a cubetti e grigliarla al forno con un filo di olio, sale e qualche spezia. È buonissima anche fritta in padella o lasciata essiccare.

Può essere una perfetta compagna della pasta, magari abbinata con qualche ingrediente deciso come salsiccia o speck. Ma non si esclude l’abbinamento con il pesce, come le seppie o le vongole. Famosi sono i tortelli Mantovani con ripieno di polpa di zucca, a volte unita anche all’amaretto.

Per chi preferisce le ricette più salutari, una crema di zucca e lenticchie per le serate più fredde è un piatto incredibile e gustoso. Per un aperitivo con gli amici può essere trasformata in una crema sostanziosa con yogurt, zenzero, cannella e noce moscata da spalmare sopra delle bruschette calde. Il sapore della zucca è perfetto anche per un risotto caldo e avvolgente o una minestra. I semi vengono essiccati e salati e si usano spesso per l’happy-hour accompagnati da un bicchiere di bollicine.

Insomma la zucca gialla con poche calorie e tanti benefici è la regina dell’autunno.