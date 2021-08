La festa di Halloween sembra molto lontana mentre siamo ancora in spiaggia a prendere il sole. Ma basta ricordarsi di fare shopping di questo semplice ingrediente e metterlo in freezer, per garantirsi un secondo piatto spettacolare nella notte più misteriosa dell’anno. Ecco l’idea furba della tavola di Halloween da preparare a fine estate.

Pollo magico e dietetico

Anche sulla tavola di Halloween possiamo seguire la nostra dieta dimagrante. Sia la Dukan che altre che risultano, alla fine, sempre a base di pollo. La nostra ricetta prevede una preparazione semplice e dietetica, che associa gusto e spettacolarità. ll pollo viola sembra appena uscito da una pozione stregata invece che da una pirofila. Ecco come realizzarlo con un ingrediente segreto che però difficilmente si trova a disposizione nei banchi del fresco nei supermarket a fine ottobre.

Il segreto è l’uva fragola

Ecco l’idea furba per la tavola di Halloween da preparare a fine estate. L’uva fragola detta anche uva americana, è l’ingrediente indispensabile per un menù estivo fuori dai soliti schemi. Ma dopo il menù di Ferragosto con uva fragola, divertiamoci a colorare di viola le fette di petto di pollo per Halloween. Un effetto che lascerà i nostri commensali a bocca aperta. Stacchiamo gli acini dal grappolo, laviamoli sotto l’acqua corrente e priviamoli dei semi. Poi mettiamoli in un sacchetto di politene e conserviamoli in frigo. Ecco come utilizzarli la notte del 31 ottobre per realizzare la nostra gustosa ricetta. Mentre il pollo viola si cuocerà sul fuoco, potremo dedicarci alla preparazione di 10 idee strabilianti per la tavola.

Ecco l’idea furba per la tavola di Halloween da preparare a fine estate

Presentiamo la nostra ricetta così o con un nome più accattivante. Finta medusa su letto di riso nero, ad esempio. Possiamo anche farla precedere da uno scherzoso antipasto: il finto pesce di tonno, patate e maionese. Per finire poi con un dessert ‘mostruoso’ e indimenticabile, che lascia tutti a bocca aperta: l’occhio gelato al maraschino. Il petto di pollo va saltato con un cucchiaino di olio di oliva o margarina in una padella antiaderente. Serve un mezzo petto a persona, intero o tagliato in due o tre fette sottili. Aggiungiamo subito un pugno di olive verdi in salamoia snocciolate a persona e un pugno di uva americana ancora surgelata. Sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo cuocere a fuoco basso.

Quando il pollo diventa una medusa

Il pollo si colorerà subito di viola soprattutto lungo i bordi delle fette, prendendo l’aspetto inquietante e lattiginoso di una medusa. Mettiamo da parte e in caldo i petti di pollo con il suo sugo. Saltiamo nello stesso tegame rimesso sul fuoco una tazza a persona di riso nero già precedentemente bollito. Serviamo il pollo caldo su un piatto di portata dove è stato steso un letto di riso nero. Decoriamo con la salsa evidenziando alcuni acini d’uva fragola e con sedano fresco sminuzzato finemente al coltello se vogliamo aggiungere un tocco di colore.