È certamente tempo di cambio stagione, di pulizie generali, di riordino della casa e degli armadi in particolare. Ma è anche tempo di acquisti per fare spazio e ordine nella nostra dimora quindi spesso abbiamo a che fare proprio nel periodo autunnale con l’acquisto di nuovi mobili. Magari solo scaffali, cassettiere o scrivanie per inseguire un certo ordine domestico. Che ci arrivino in cartone da montare o che ci venga qualche operaio in soccorso, il primo disagio con il quale ci imbattiamo fa riferimento a resti di segatura, polvere, piccole viti e impronte di mani. Insomma, c’è tutto un lavoro di pulizia da fare prima di rendere il mobile utile e pronto all’uso.

Possiamo pulire così i mobili nuovi senza rovinarli per riporre i capi invernali e guadagnare spazio

Chiaramente a livello preliminare dobbiamo tener conto del materiale di cui si compone il mobile. Se legno, compensato, vetro eccetera. Il modo per rimuovere scaglie da lavori di montaggio e polvere da imballaggio può essere comune a tutti i materiali, però già la prima pulizia può differire in base ai materiali. Infatti chiediamo sempre consiglio al rivenditore o, se l’acquisto è online, alla casa di produzione. Altre volte all’interno dei vani potremmo anche trovare precise indicazioni sulla pulizia.

Il primo utilizzo

Chiaramente la prima pulizia può differire da quelle annuali o stagionali successive. Questo perché dobbiamo rimuovere la polvere, le impronte, disinfettare e togliere ogni traccia di sporco che comunque può presentarsi. Possiamo ricorrere a prodotti naturali avendo cura di testare sempre su un angoletto prima di tuffarci e cospargere il prodotto su tutta la parte da pulire.

Cosa utilizzare per la pulizia

Il consiglio che ci sentiamo da accogliere e che utilizzano molte casalinghe è quello di miscelare dell’acqua con un cucchiaio di succo di limone, qualche goccia di sapone di Marsiglia e mezzo cucchiaio di olio d’oliva. Versiamo la soluzione in uno spruzzino, agitiamo bene e spruzziamo su un panno morbido. L’olio serve a lucidare e nutrire il legno, il sapone di Marsiglia ha funzione sgrassante e il limone (che dev’essere poco) ha una leggera azione deodorante e antibatterica. Prima però con un altro panno dobbiamo rimuovere la polvere e le tracce di scaglie di legno che sono resti del montaggio. Se passiamo la nostra soluzione su questi residui righiamo tutto e non facciamo altro che miscelare polvere e segatura. Quindi, attenzione a non trascurare la rimozione dei residui prima di pulire.

Un consiglio

In linea generale ricordiamo di non utilizzare mai sui mobili acqua ossigenata che tende a schiarire il legno. Ancora da evitare anche alcol, ammoniaca e soda caustica. Il rimedio naturale più delicato (sempre da testare dapprima su un angoletto) lo abbiamo indicato. Dunque possiamo pulire così i mobili nuovi senza rovinarli per riporre i capi invernali e guadagnare spazio. Dopo il fastidio iniziale del montaggio e della pulizia, sarà un piacere gratificante ritrovare un’organizzazione migliore del nostro appartamento e di tutto quanto andiamo accumulando nel tempo.