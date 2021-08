Da qualche tempo stiamo iniziando a riconoscere gli alimenti che possono apportare benefici al nostro organismo. Abbiamo visto che tanti cibi migliorano l’aspetto della pelle, aiutano a combattere il colesterolo, possono essere utili per la digestione e sono importanti per la memoria. Pochi però sanno che questi alimenti salutari sono fondamentali per il benessere del nostro occhio.

Luteina e zeaxantina: proprietà e benefici

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nell’occhio umano è presente la luteina, un carotenoide appartenente alla famiglia delle xantofille. Insieme alla zeaxantina si trova nella macula e costituisce il pigmento presente nell’area centrale della retina responsabile dell’acuità della vista e della visione dei dettagli. Sono conosciute entrambe come le vitamine della vista, poiché svolgono un’azione protettiva, basata sulla capacità di filtrare le radiazioni UV nocive. Esse impediscono di raggiungere l’occhio e di danneggiare il tessuto della retina che è molto sensibile. In alcuni studi la luteina e la zeaxantina si sono rivelate utili nel prevenire i rischi di sviluppo del deterioramento maculare e della cataratta, legate all’avanzare dell’età.

Pochi sanno che questi alimenti salutari sono fondamentali per il benessere del nostro occhio

La luteina ha quindi delle azioni antiossidanti e protettive, ma deve essere assunta attraverso una dieta mirata e bilanciata. Ma quali sono gli alimenti ricchi di zeaxantina e luteina?

Tra gli alimenti di origine animale, il tuorlo dell’uovo è particolarmente ricco dei pigmenti di luteina che gli conferisce il colore giallo. Nel mondo vegetale questi ultimi sono contenuti in particolar modo nelle verdure a foglia verde, come spinaci, foglie di rapa e bieta, cavolo riccio, lattuga e broccoli. La concentrazione di luteina in questi alimenti varia tra i 2 ai 20 mg per 100 grammi. Una buona quantità è contenuta anche nel basilico e nel prezzemolo, e infine nei piselli e nel mais. La variabilità di concentrazione delle xantofille negli alimenti dipende da numerosi fattori come l’area di provenienza, il grado di maturazione e i modi di coltivarli.

La luteina protegge sia gli occhi che la pelle, entrambi esposti ai raggi ultravioletti. Inoltre protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi: il suo potere antiossidante aiuta a ridurre l’infiammazione e il rossore dopo un’esposizione prolungata ai raggi solari.

Non mancano all’appello degli alimenti salutari utili alla vista anche frutta e verdura. Stiamo parlando di quelli ricchi di vitamina A come carote, patate, albicocche e melone, vitamina C come agrumi, fragole e peperoni rossi per non parlare di semi e verdure ricchi di vitamina E come avocado, noci, mandorle, arachidi.

Vista e alimentazione vanno quindi di pari passo: associare l’attività fisica ad un’alimentazione sana ed equilibrata garantiscono dei miglioramenti non solo dal punto di vista del corpo e della mente, ma anche degli occhi.