Sappiamo che ogni giorno si sprecano tonnellate di cibo. L’era dell’abbondanza ci ha portato ad essere consumisti e spesso compriamo e cuciniamo più di quello di cui abbiamo bisogno. Per fortuna, a poco a poco, stiamo imparando a riutilizzare gli avanzi e gli scarti. Diventiamo più frugali e più accorti nel fare la spesa, in questo modo risparmiamo e tuteliamo l’ambiente per i posteri.

Ecco che dai metodi della nonna arriva un’idea ingegnosa per conservare anche i più piccoli avanzi di verdura cotta. Quante volte ci è capitato di dover buttare piccole quantità di verdura lasciate nel piatto o in pentola? Cucinare le quantità esatte per ognuno e per tutta la famiglia è difficile! A volte pensiamo che sia inutile conservare piccolissimi avanzi, poiché difficili da riutilizzare. Finalmente una soluzione pratica per evitare sprechi e cucinare a costo zero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come conservare anche piccoli avanzi di verdura e due deliziose ricette grazie a questa pratica abitudine

Il metodo prevede di congelare tutti gli avanzi che via via si vanno producendo in un unico contenitore o sacchetto da congelatore. Basterà prendere un contenitore di dimensioni medie e conservarvi anche le più piccole quantità di verdura cotta. Poi, ogni volta che si producono altri resti di verdura, basterà aggiungerli allo stesso contenitore. Oltre alle verdure, si possono conservare avanzi di legumi, di carne e di pollo. Dopo poche settimane troveremo un bel piatto di verdura già cotta, con pezzettini di carne o pollo, ideale per cucinare deliziosi e ricchi minestroni, frittate, quiche o polpette.

Il vantaggio di questo pratico metodo o se vogliamo buona abitudine, oltre che ridurre gli sprechi, è quello di assicurarsi di non dimenticare il cibo nel frigo. Infatti, essendo congelate, le verdure possono durare a lungo ed essere disponibili quando ne abbiamo bisogno. Inoltre, anche le più piccole quantità di avanzi di verdura e carne si salveranno dalla spazzatura.

Due ricette velocissime con gli avanzi di verdura

Per preparare il minestrone basterà fare il brodo, magari con altri scarti di verdure precedentemente conservati. Quando il brodo è pronto, si aggiungono la pasta e le verdure, lo condiamo con olio e pepe e lo serviamo!

Un’altra ricetta deliziosa, ideale anche per i bambini, sono le polpette di verdure. Basta aggiungere alle verdure: 1 uovo, pane raffermo, parmigiano e un goccio di latte. Se si vuole, anche un po’ di aglio e prezzemolo tritati e un pizzico di sale. Poi, schiacciare e amalgamare il tutto per farne una massa omogenea. A questo punto, si dovranno creare delle palline, passarle nel pan grattato e decidere se infornarle con un filo d’olio o friggerle.

Ecco come conservare anche piccoli avanzi di verdura e due deliziose ricette grazie a questa pratica abitudine. Queste sono solo due idee di ricette appetitose fatte a partire dagli avanzi di verdura congelati. Ma il bello è che le possibilità sono infinite e non avendo fretta, c’è tempo per pensarci su!

Approfondimento

Acqua di cottura della pasta, un’alleata infallibile per la cura della casa e del corpo a costo zero.