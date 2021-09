Di solito ci concentriamo sullo shampoo giusto e sulla scelta del prodotto più in linea con la tipologia di capelli che abbiamo. Ed è certamente un bene. Tuttavia, dobbiamo considerare altri fattori che di solito sfuggono alla nostra attenzione e che possono incidere sullo stato di salute della chioma. Stile di vita, regime alimentare, buona idratazione e attenzione alla piega. A livello generale è sempre importante non avvicinare troppo il phon alla cute e ai capelli. Un eccessivo riscaldamento del cuoio capelluto può stimolare la produzione di sebo e l’alta temperatura diretta sul capello può rappresentare una importante fonte di stress.

Quando la spazzola tonda è necessaria

Da non sottovalutare il tipo di spazzola che utilizziamo e il materiale con cui è realizzata. In base alle nostre esigenze, alcune sono da preferire soprattutto se ogni volta che laviamo i capelli abbiamo bisogno di ricorrere ad una piega con spazzola e phon. Perché magari la chioma è indomabile e non riusciamo a procedere con un’asciugatura naturale o comunque non mediata dallo styling (forma, stile) che può fornire l’uso della spazzola.

Oltre al phon è questo l’accessorio da scegliere bene per non rovinare i capelli

Per capelli ribelli che non sono né lisci né ricci, non possiamo fare a meno dello styling; quindi, spazzola tonda e phon sono i nostri compagni di viaggio sempre. Se necessario anche ogni due giorni. In generale secondo i parrucchieri è bene acquistare sempre una spazzola professionale perché normalmente è di qualità rispetto al materiale con cui è realizzata. Ma quale materiale è da preferire?

Legno e bamboo

Se siamo molto abili con mani e polso e sappiamo impugnare e roteare bene l’attrezzo è preferibile scegliere spazzole con fibre naturali come il legno che dovremmo preferire a plastica e metallo. Una nota azienda che produce shampoo di qualità in vendita solo presso le farmacie, a tal proposito consiglia di utilizzare, se necessario, spazzole ovali in legno o bamboo. Queste sarebbero ideali per eliminare nodi e donare lucentezza alla chioma anche se potrebbero favorire l’effetto elettrostatico. Però di fatto a contatto col calore del phon, sono quelle meno impattanti sul capello. Richiedono una maggiore manualità però sono meno impattanti sulla fibra.

Spazzola in metallo

Non è da demolire anzi l’effetto che ricaviamo dall’utilizzo per un effetto lisciante. Questo è quasi sempre impeccabile. Però dobbiamo rispettare il corretto utilizzo. Infatti i parrucchieri raccomandano di utilizzarla quando i capelli sono quasi asciutti altrimenti il metallo surriscaldato dal phon potrebbe veramente rovinare i capelli. E poi non c’è shampoo o trattamento che tenga. Si tratta di un prodotto ottimo per le prestazioni ma dobbiamo usarlo badando bene di adottare questa premura. Tutto questo perché oltre al phon è questo l’accessorio da scegliere bene per non rovinare i capelli e soprattutto da utilizzare nel modo giusto.