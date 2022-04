La solita ricotta e spinaci ha stufato, ecco una torta salata facilissima come antipasto o secondo di Pasqua con un ripieno inaspettato

Con la Pasqua che si avvicina inesorabilmente è il momento di pensare a come deliziare gli ospiti durante il grande giorno. Le idee che ci offre il web con le sue ricette sono tante, tra cui delle lasagne davvero appetitose. Per questo ci si può confondere e restare con più dubbi in testa di quanti ne avevamo prima.

Per facilitare nella scelta, abbiamo deciso di proporre per Pasqua una torta salata diversa da quelle già viste. La solita ricotta e spinaci ha stufato, per quanto buona l’avremo sicuramente cucinata e gustata un mare di volte.

In alternativa, potremmo provare una deliziosa variante che si realizza con poco e perfetta anche per chi ha poca esperienza in cucina.

Una farcitura coi fiocchi

Il vantaggio che ci offre una torta salata casalinga è nella scelta degli ingredienti. Non importa quali prodotti sceglieremo, perché sarà difficile sbagliare la ricetta. Tutto sta semplicemente nel conoscere i giusti abbinamenti.

Nell’idea che proponiamo quest’oggi si abbinano alla perfezione due ingredienti così apparentemente diversi ma deliziosi insieme. Si tratta di carciofi e alici. Ed è proprio con questi due protagonisti che daremo vita alla nostra fantastica torta delle feste. Ecco il necessario per 8 persone:

3 uova;

200 ml di latte intero;

200 ml di vino bianco;

400 g di carciofi;

200 g di farina 00;

100 g di burro;

100 g di provola affumicata;

70 g di Parmigiano grattugiato;

4 alici;

2 cipolle;

2 spicchi d’aglio;

1 ciuffo di prezzemolo tritato;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Partiamo frullando insieme omogeneamente farina, burro a pezzi e una punta di sale. Distribuiamo il composto ottenuto sul piano di lavoro a mo’ di fontana e versiamo 70 ml di acqua fredda. Impastiamo bene con le mani, fino a ottenere un panetto di pasta piuttosto elastica.

Lasciamolo riposare in frigo chiuso nella pellicola per circa 40 minuti. Adesso laviamo e affettiamo carciofi e cipolle, poi teniamoli un attimo da parte. Scaldiamo in padella l’aglio tritato finemente con un goccio di olio di oliva. Dopodiché saltiamo insieme i carciofi per 2 minuti, prima di aggiungere sale, pepe e ½ bicchiere di acqua calda.

Dopo aver preparato le alici, facciamole sciogliere in un’altra padella con olio, quindi adagiamo le cipolle facendole appassire. Aggiungiamo la preparazione alla padella coi carciofi, versando il prezzemolo tritato e sfumando con un bicchiere di vino bianco.

Stendiamo la pasta brisé col mattarello, poi la allarghiamo in uno stampo unto col burro. Appoggiamo sopra un disco di carta forno e cuociamo alla cieca coi legumi per 15 minuti a 190 gradi.

Intanto sbattiamo latte, uova e Parmigiano e saliamo. Sforniamo lo stampo e adagiamo la provola a cubetti, il mix di carciofi e il composto di latte e formaggio. Se ci avanza della pasta possiamo decorare la torta facendo due cordini da posizionare ai bordi. Terminiamo infornando per altri 15 minuti la torta, prima di lasciare raffreddare e servire in tavola.

