Altro che patate, su come fare le frittelle salate ecco queste 4 idee alternative per deliziare il palato con ricette economiche e facilissime

Croccante fuori e morbida dentro, nonché dalla forma tondeggiante oppure un po’ schiacciata. Si presenta così la frittella che rientra tra le cosiddette ricette della nonna. E questo perché le frittelle è vero che piacciono ai più piccoli, ma in realtà poi a mangiarle è tutta la famiglia.

Inoltre, quando si parla di frittelle si pensa subito alle classiche polpette croccanti fuori e morbide dentro con il cuore di patata. Ma in realtà ci sono davvero tante idee che sono alternative per preparare le frittelle anche senza l’impasto a base di patate. A partire dalle frittelle di riso e passando per quelle di cavolfiore. Ma anche le frittelle di zucchine e le frittelle di ricotta. Vediamo allora come si preparano con ricette che sono davvero molto semplici e sempre economiche.

Nel dettaglio, le frittelle di riso si possono preparare con l’impasto a base di latte e di uova. Uniti questi tre ingredienti di base si può aggiungere un po’ di farina, prezzemolo ed erba cipollina tritata, ed il formaggio parmigiano grattugiato. Per poi far riposare sempre un quarto d’ora la pastella in frigo con la pellicola prima di friggere in olio bollente un po’ alla volta.

Altro che patate pure per le frittelle con il cavolfiore. Oppure con le zucchine dato che la pastella si ottiene davvero con pochi ingredienti. Ovverosia, con la farina, con le uova e con il formaggio pecorino grattugiato oppure il parmigiano in base ai gusti. Nonché con l’aggiunta di una spolverata di pepe nero, l’aglio tritato ed un pizzico di sale.

Come si preparano quelle salate di ricotta per deliziare il palato con un’esplosione di gusto

Per chi dalle frittelle salate punta senza compromessi al classico effetto croccante fuori e morbido dentro, allora l’impasto a base di ricotta rappresenta davvero la scelta giusta. Anche in questo caso l’impasto si può realizzare facendo uso degli ingredienti sopra indicati.

Ovverosia, le uova, la farina, il formaggio grattugiato ed un pizzico di sale. Con il consiglio, per tutte queste alternative alle frittelle con le patate, di far uso per friggere dell’olio di semi di arachidi. Al posto dell’extravergine di oliva. Con l’olio da mantenere sempre ad alta temperatura friggendo sempre poche frittelle per volta. Per poi posarle su carta assorbente al fine di far assorbire l’olio in eccesso.

