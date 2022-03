La Pasqua si avvicina e già si pensa a cosa mettere in tavola il fatidico giorno. Non tutti, infatti, scelgono di andare al ristorante o in qualche trattoria. Molti preferiscono dilettarsi a preparare gustose pietanze direttamente dalla propria cucina.

Se abbiamo in programma un pranzo in famiglia che voglia stupire tutti, invece di antipasti o secondi, nel menù di Pasqua potremmo inserire delle deliziose lasagne. Sono una ricetta della tradizione che si impone in tavola la domenica, perfetta per le grandi occasioni.

In questa ricetta, però, le rivisiteremo preparandole appositamente per il grande evento in arrivo. Seguiamo, dunque, il procedimento per la realizzazione con il necessario per la nostra ricetta.

Un ripieno a tema

Difficile parlare di lasagne senza citare uno degli ingredienti principi di questo piatto: parliamo del delizioso ragù fatto in casa. Per l’occasione, abbiamo deciso di riproporlo utilizzando la carne dell’agnello. Ma non è tutto: al posto della solita besciamella insaporiremo il ripieno con della squisita salsa al pecorino. Ne andranno matti grandi e piccini.

Ecco cosa ci serve per 6 persone:

500 g di lasagne;

800 g di agnello disossato;

800 g di pomodori ramati;

300 g di provola;

200 ml circa di vino rosso;

1 spicchio di aglio;

una cipolla bianca;

qualche foglia di salvia e alloro;

1 rametto di rosmarino tritato;

olio di oliva;

sale e pepe q.b.

Per la salsa al formaggio:

750 ml di latte intero;

70 g di farina 00;

60 g di pecorino grattugiato;

60 g di burro.

Invece di antipasti o secondi, nel menù di Pasqua spopolano queste lasagne cremose diverse dalle solite al pesto o salmone

Prepariamo una ciotola in cui metteremo la carne a pezzetti senza grasso, l’olio di oliva, l’aglio e le erbe aromatiche tritate. Riponiamo tutto in frigo a marinare per 30 minuti, coprendo con una pellicola.

Intanto scaldiamo lentamente un goccio di olio di oliva in padella e aggiungiamo la cipolla tritata. La facciamo appassire per bene, poi riprendiamo la marinatura e aggiungiamo anche l’agnello a pezzetti. Cuociamo a fiamma bassa per 10 minuti, poi aggiungiamo il vino rosso e aspettiamo che evapori.

Versiamo nel tegame anche i pomodori a cubetti e insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Cuociamo tutto per circa un’ora. Mentre aspettiamo, occupiamoci della salsa.

Partiamo mettendo sul fuoco due pentolini; in uno scaldiamo il latte con la noce moscata, nell’altro fondiamo il burro e aggiungiamo la farina. Mescoliamo quest’ultimo composto per incorporare bene gli ingredienti, poi vi aggiungiamo il latte caldo e il pecorino grattugiato. Quando la salsa è abbastanza densa, potremo spegnere il fuoco.

A questo punto ungiamo una teglia con olio di oliva, poi riempiamola con salsa al pecorino, sfoglia di pasta e ragù di agnello. Proseguiamo in quest’ordine facendo più strati. Completiamo in cima con ragù, besciamella e la provola a cubetti.

Adesso possiamo mettere la pirofila in forno caldo statico a 200 gradi per 30 minuti. Ultimata la cottura, facciamo intiepidire le nostre lasagne prima di portarle in tavola!

