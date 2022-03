La verità è che il tempo sembra non bastare mai! Tutti indaffarati a correre dietro al lavoro, agli impegni quotidiani, alla famiglia e a tanto altro. I minuti da dedicare ai fornelli si riducono sempre di più e anche la dieta ne risente. Difatti, sempre più persone scelgono cibi già pronti e pietanze facili e veloci. Tuttavia, anche quando il tempo scarseggia, possiamo servire dei piatti buoni e sostanziosi che ci faranno fare anche un figurone con amici e parenti.

È il caso delle torte salate. Delle vere e proprie bontà dell’ultimo minuto, capaci di risollevare l’umore di tutta la famiglia.

Regina delle torte salate è sicuramente la pasta sfoglia, un’invenzione a dir poco geniale. Buona e fragrante, la sfoglia crea una base deliziosa per molte ricette. Ad esempio, ecco la ricetta salata con base di pasta sfoglia e un ingrediente amatissimo che ha spopolato nelle scorse settimane.

Tuttavia, possiamo preparare delle torte salata eccezionali anche senza pasta sfoglia. È il caso della torta salata ai 7 vasetti. Morbida e golosa, si prepara in 5 minuti.

Questa sera, è il turno di una velocissima torta salata senza sfoglia che delizierà il palato di grandi e piccini grazie a pochi e semplici ingredienti.

Ingredienti

600 g di zucchine;

3 uova;

300 g di farina tipo 00;

1 cucchiaino abbondante di sale e uno di zucchero;

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate;

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

160 ml di latte;

250 g di philadelphia;

40 g di formaggio grattugiato;

200 g di prosciutto cotto a dadini;

altro sale q.b.

Velocissima torta salata senza sfoglia, l’idea golosa per chi non ha tempo di preparare la cena ma vuole accontentare tutta la famiglia. Procedimento

Per prima cosa bisognerà lavare, pelare e tagliare a rondelle le zucchine. Poi, in una padella far dorare le zucchine con 2 cucchiai d’olio. Aggiungere un pizzico di sale e poi spegnere il fuoco.

Successivamente, in una ciotola lavorare la farina setacciata con il sale, lo zucchero e il lievito istantaneo. Mescolare e poi unire altri due cucchiai d’olio e il latte freddo. Amalgamare, girando con una forchetta. Poi, impastare con le mani per rendere più omogeneo l’impasto.

A questo punto, stendere l’impasto con l’aiuto di un mattarello e trasferirlo in una teglia da 28 o 30 cm, leggermente oleata.

Ora, bisogna creare il ripieno. In una ciotola inserire il formaggio spalmabile, le uova,

All’interno di una ciotola inserire il formaggio spalmabile, poi le uova e gli ultimi due cucchiai d’olio. Mescolare e aggiungere anche il formaggio grattugiato, il prosciutto e le zucchine. Amalgamare per qualche secondo e poi versare il ripieno sopra la pasta. Livellare con una forchetta e chiudere leggermente verso l’interno i bordi della torta.

Infornare in forno già caldo e far cuocere a 180° C in modalità statica, oppure a 170°C in modalità ventilata.