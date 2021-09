Arriva dal lontano Brasile una pianta ornamentale che sta letteralmente invadendo le nostre case. I suoi caratteristici fiori rosa e rossi conquistano chiunque le passi davanti in un vivaio, convincendolo ad acquistarla. Parliamo di una pianta tra l’altro semplicissima da coltivare, con poche richieste ed estremamente resistente. Eccola la meravigliosa e unica pianta i cui fiori non appassiscono mai in un trionfo di gioia che andremo a vedere in questo articolo assieme ai nostri Esperti.

Ama particolarmente la luce e il caldo

Essendo originaria di un paese in cui non manca né il sole e tantomeno il caldo, la begonia Tamaya, non può che conquistarsi tutta la luce che avremo in casa. Cosa più unica che rara, se non sbagliamo nella gestione della temperatura, questa begonia non farà mai appassire i suoi fiori. Caratteristica altrettanto particolare, a differenza di tante altre piante, è che il colore della foglia vecchia non sbiadirà fino all’arrivo di quella nuova.

La meravigliosa e unica pianta i cui fiori non appassiscono mai in un trionfo di gioia

Pur essendo, come dicevamo, una pianta che sa resistere al passaggio delle stagioni, è invece molto esposta agli attacchi parassitari. Tra i segreti per evitare che diventi un campo di battaglia c’è quello di evitare di innaffiarla, causando dei ristagni d’acqua alla base del vaso. Cosa che oltretutto potrebbe provocarne la morte per la marcitura delle radici. Un’altra bellissima virtù di questa pianta è la sua infiorescenza pendente, che proprio per questo, abbisogna però di qualche struttura di sostegno. Cerchiamo di non posizionarla in corridoio o nei luoghi di maggior passaggio della casa, perché andare a sbattere contro le sue foglie, potrebbe provocarne la caduta copiosa. Ricordiamo anche che non a tutte le piante fanno bene i fondi di caffè, ecco le eccezioni.

Questi meravigliosi fiori che ricordano i coralli

Comunemente questa specie di begonia è anche chiamata “corallina”, proprio perché i suoi fiori ricordano i meravigliosi colori della barriera. Sarebbe opportuno non esporla direttamente ai raggi del sole in caso di un autunno particolarmente caldo. Vive idealmente in una temperatura casalinga che si aggira tra i 20 e i 25 gradi. Beve una volta sola alla settimana, e addirittura d’inverno ogni due, se la manteniamo in un luogo particolarmente fresco. Per garantire a questa pianta una riproduzione di foglie continue, ricordiamoci di eliminare le canne secche, potando eventuali rami inutili e ingombranti.

