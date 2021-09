Sembra impossibile, eppure ogni volta che proviamo solo a progettare un viaggio all’estero ecco arrivare qualche variante a rovinare i nostri piani. Noi italiani siamo sempre stati tra i popoli che più amano viaggiare. Ci troviamo spesso anche negli angoli più remoti del Mondo, occasione che ci fa anche piacere, facendoci provare meno nostalgia di casa. Viaggiare oggi è molto complicato e chi deve spostarsi per motivi di lavoro va incontro a difficoltà quotidiane davvero incredibili. Ricominciare a viaggiare dalle città più sicure al Mondo a livello sanitario e di criminalità sì, ma cerchiamo di non andare in questi posti perché sono in assoluto i più pericolosi al Mondo, dove potremmo rischiare anche la vita.

Appoggiarsi ai siti sicuri per il viaggio

Oggi più che mai, anzi sarebbe meglio dire domani più che mai, prima di viaggiare cerchiamo di appoggiarci anche a siti istituzionali che garantiscano la massima sicurezza. Ecco allora che possiamo consultare attraverso il nostro Ministero degli Esteri dei link veramente utili. Vediamo quindi quali sono le mete più sicure al Mondo secondo un insieme di ricerche a livello internazionale. Sono stati creati vari criteri di sicurezza: da quella igienica, a quella ambientale, a quella personale. Nella classifica delle città più sicure al Mondo potrebbero esserci conferme, ma anche sorprese.

Ricominciare a viaggiare dalle città più sicure al Mondo a livello sanitario e di criminalità

A guardare tutti dall’alto in basso della classifica delle città più sicure al Mondo, c’è una città europea: Copenaghen. La capitale danese che in questi mesi si sta mettendo in luce come città record nella ricerca delle soluzioni per le emissioni zero, risulta essere anche la più sicura al Mondo. Votata soprattutto per il suo tasso di criminalità più basso al Mondo, dovuto essenzialmente a 3 aspetti molto importanti:

valido servizio pubblico di sicurezza delle forze dell’ordine;

ricchezza sociale ben distribuita;

pericolosità sociale ridotta quasi a zero, grazie alle politiche di aiuti e di gestione delle fasce più povere della città.

Un salto fino in Canada

Se il primo gradino del podio potrebbe risultare per molti una sorpresa, il secondo probabilmente no. Piazza d’onore delle città più sicure al Mondo per Toronto, Canada, che da anni segue le più pignole ed efficienti regole di sicurezza a 360 °. Stando agli esperti e ai suggerimenti dei ministeri di tutto il Mondo, Toronto si sta meritando l’attenzione di tutti soprattutto per la ricerca continua della sicurezza nelle infrastrutture e nella sostenibilità ecologica.

Sul podio ormai da qualche anno

Dal Canada ci spostiamo a Singapore, che nella classifica del “Safe Cities Index” si guadagna la medaglia di bronzo. Ma è sul podio da ben 3 anni. Questa città-stato economicamente tra quelli in maggior sviluppo, politicamente stabile, offre ai turisti, ma anche ai cittadini, le strutture ospedaliere e viabilistiche tra le migliori in assoluto del Mondo.

