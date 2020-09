Molti di noi non hanno il piacere di avere un giardino o un angolo verde da curare. Ma possedere almeno un balcone o un terrazzo può voler dire avere uno sfogo e un piccolo paradiso a portata di mano. L’arrivo dell’autunno prima e dell’inverno poi, rischia di trasformare i nostri balconi in zone desolate e tristi fino alla primavera successiva. Oggi, invece gli Esperti della nostra Redazione, vi suggeriscono come anticipare l’inverno e trasformare il nostro balcone in un ambiente piacevole. Prenderemo qualche spunto dai viaggi in nord Europa, dove le serre e le verande sconfiggono il generale inverno.

La chiusura a veranda

Pensare di chiudere con una veranda il vostro balcone o il vostro terrazzo, anche semplicemente con una struttura mobile, significa recuperare volume e cubatura. Se abitate in un condominio e qualche vostro vicino ha già trasformato il suo balcone in veranda, l’iter sarà molto semplice. Alla prima riunione condominiale non vi resterà che comunicare a tutti i condomini la vostra intenzione. L’unica cosa che dovrete fare sarà quella di attenervi alle regole estetiche della palazzina, senza trasformare il vostro balcone in una struttura futuristica.

Luce, arredi e piante

Come anticipare l’inverno e trasformare il nostro balcone in un ambiente piacevole, soprattutto se il paesaggio lo consente. Se infatti abitiamo in una zona che possa vantare una vista panoramica eccellente, magari con vista sul tramonto, la nostra veranda sarà un successo. Qui infatti potrete sbizzarrirvi, scegliendo degli arredi tematici particolari. Potrete montare lampade e luci in grado di fornire l’effetto giorno. Potrete arricchire la vostra veranda di piante e fiori, che non dovranno temere il gelo invernale. Se lo spazio ve lo consente e avete voglia di sfida, perché non pensare a delle librerie?

“British style”

Alcuni dei nostri esperti hanno personalmente avuto la fortuna di vedere e vivere delle verande trasformate in vere e proprie sale. Approfittando infatti del “British style”, perché non immaginare la vostra veranda trasformata in una rilassante sala da tè, sospesa nell’aria? Arredata con lo stile più consono al vostro carattere, ma in maniera coloniale, in grado di farvi staccare dalla realtà, godendo di un relax senza paragoni. Con qualche pianta, la luce giusta gli arredi accattivanti, trasformerete una semplice terrazza in un luogo talmente bello da non riconoscerlo nemmeno!

