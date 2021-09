Ci hanno abituati sin da piccoli che per fare scorta di ferro l’ideale sarebbero una bistecca e un piatto di spinaci. La carenza di ferro soprattutto nella fase adolescenziale comporta infatti gravi problemi nel rallentamento del processo di crescita. Ma non facciamo l’errore di pensare che la mancanza di ferro possa minare la salute solo dei più piccoli. Anche negli adulti e soprattutto in quelli che fanno attività sportiva, la carenza di ferro compromette e non poco risultati e prestazioni. È sorprendente ma gli spinaci non contengono più ferro di questi alimenti così nutrienti e benefici. Esistono infatti degli alimenti che apportano una quantità importante di questo minerale e pochi lo sanno. Andiamone alla ricerca assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Un super food sempre più in voga

Tra gli alimenti che noi europei utilizziamo meno ma che sono davvero ricchi di ferro, ecco le alghe. La comunità internazionale, sostenuta da importanti studi scientifici, ricorda come in questi alimenti esistano nutrienti davvero eccezionali. Le cosiddette alghe commestibili ritenute infatti un super food, ossia un cibo completo, sono ricchissime non solo di ferro, ma anche di vitamine basilari come la B e la C. Senza considerare comunque anche un apporto proteico davvero importante. Ecco. quindi una vera alternativa da prendere in considerazione agli spinaci, anche perché ricca di calcio e iodio.

Spesso quando ci mettiamo davanti a uno squisito piatto di spaghetti ai frutti di mare o alle vongole, pensiamo più al piacere della tavola che alla salute. Eppure, come ben sanno i pescatori, anche le vongole contengono un’ottima quantità di ferro. Unitamente alla vitamina A, che vanta una delle azioni più concrete nella lotta all’avanzare dell’età e nell’innalzamento delle difese immunitarie.

L’insalata con la rucola

C’è poi una verdura che non conosce le mezze misure: o piace o non piace. Ci riferiamo alla rucola, che sia per il gusto ma anche per quella sua costituzione particolare quando la mastichiamo, non è alla fine apprezzata per tutti i suoi valori nutrizionali. È altamente digestiva, con funzioni riconosciute dalla scienza per depurare soprattutto il fegato, ma pochi sanno che è ricchissima di ferro. Contiene la famosa abbinata alimentare ferro-vitamina C che consente al nostro organismo di appropriarsi di tutti i nutrienti contenuti in questa verdura. Invece, stiamo attenti a gli alimenti che mangiamo tutti i giorni, ma che dovremmo eliminare per stare meglio.

