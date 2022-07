Molti in questi mesi hanno visto un fisiologico aumento di rughe e macchie sul viso, dovuto ad una maggiore esposizione alle radiazioni solari. Sia gli uomini che le donne, in presenza di questi inestetismi, vorrebbero beneficiare di una maschera economica, facile da preparare e risolutiva.

Posto che i grandi e subitanei miglioramenti si ottengono con la chirurgia estetica e le avanzatissime tecniche sviluppate in campo medico, i rimedi casalinghi funzionano, soprattutto se si agisce tempestivamente.

Se per spianare le rughe, ottenendo un effetto istantaneo che dura per diversi giorni, esiste un trucco davvero geniale, per le macchie la questione è differente. Per eliminare una pigmentazione eccessiva, in certe micro aree, è utile la maschera per il viso che attenua rughe e macchie grazie allo yogurt e ad un ingrediente sorprendente.

Si tratta di una sostanza comunemente presente in quasi tutti gli stipetti e le credenze.

È davvero incredibile pensare alla possibilità di avere una soluzione ia portata di mano, per un problema che solitamente risulta complesso risolvere, se non investendo un capitale in centri estetici.

È risaputo che per togliere le macchie dall’epidermide occorrono ingredienti con altissimo grado di acidità. Ad esempio il limone, o appunto lo yogurt. Ma esiste qualcosa di ancora più efficace, portentoso e facilmente reperibile. Chi sperimenterà questa maschera per il viso, arricchita di aspirina, noterà immediatamente la differenza.

La maschera per il viso che attenua rughe e macchie contiene yogurt e questo acido portentoso

Ebbene si, l’acido salicidico, contenuto nell’aspirina, non è solamente un concime eccezionale, fondamentale per la realizzazione di talee, poiché stimola la crescita di nuove radici. Ottima anche quando impiegata per la rimozione dei punti neri, l’aspirina può essere impiegata su tutto il corpo.

Il consiglio è quello di produrre poca maschera per volta, in modo da non sprecarla. Non è una preparazione adatta ad essere conservata nel lungo periodo ed è meglio prepararla qualche minuto prima dell’applicazione.

Inoltre, è una ricetta assolutamente sconsigliata per chi soffre di allergie conclamate all’acido salicidico.

Per preparare la maschera, serve una bustina di aspirina, versata in un contenitore e bagnata con un goccio d’acqua. A questa si deve addizionare un cucchiaio di yogurt e un cucchiaino di miele.

Occorre mescolare molto bene, fino all’ottenimento di una consistenza omogenea. La maschera, così ottenuta, si stende sul volto ed eventualmente anche su collo e décolleté. Sarebbe opportuno tenerla in posa durante la notte, nel corso del sonno, momento in cui i processi cellulari si esprimono maggiormente. Se questo non fosse possibile, sono sufficienti pose di 3 ore, in tal caso la maschera va solo ripetuta più spesso.

Se lasciata in posa tutta la notte, basta applicarla 2 o 3 volte al mese. È anche possibile applicarla solo sulle aree principalmente colpite da inestetismi evidenti.

I risultati saranno repentini e sorprendenti.

