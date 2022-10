Il trucco autunnale alla moda che ringiovanisce il viso e nasconde le rughe

Molte donne vorrebbero avere la bacchetta magica per eliminare di colpo i segni del tempo sul proprio viso. Per non ricorrere a soluzioni più drastiche, sicuramente avere cura della propria pelle e seguire determinati accorgimenti potrebbe aiutare a rallentare il processo di invecchiamento delle cellule. Quindi, oltre a coccolare la pelle con creme e lozioni adatte al tipo di cute, potremmo usare qualche rimedio naturale per sembrare più giovani.

Ad esempio, la ginnastica facciale prevede degli esercizi che contrasterebbero le rughe e non richiedono molto tempo. Insieme a questi stratagemmi anche l’alimentazione è un valido strumento che permette di assumere vitamine, sali minerali e antiossidanti che potrebbero combattere l’invecchiamento cutaneo.

Alimentazione ed esercizi che contrasterebbero le rughe

A tavola, per avere una pelle liscia e priva di imperfezioni, dovremmo evitare le pietanze troppo elaborate e grasse. La vitamina B5, ovvero l’acido pantotenico, potrebbe essere efficace a proteggere anche la nostra pelle. È contenuta in legumi, tuorlo, funghi essiccati e fegato. Anche le vitamine C, E e carotenoidi svolgerebbero un ruolo importante per avere una pelle giovane, contrastando i radicali liberi e proteggendo dagli agenti inquinanti.

Gli esercizi “antietà” si possono svolgere la mattina o la sera, davanti allo specchio, per pochi minuti. Per esempio, per contrastare le rughe attorno la bocca potremmo fare un semplice esercizio che consiste nell’emulare un bacio a stampo, tenendo le labbra semi chiuse, per più volte.

Il trucco autunnale alla moda che ringiovanisce e valorizza il volto

In poche mosse, e utilizzando dei prodotti di qualità adeguati, grazie al make up potremmo ottenere dei magnifici risultati e nascondere le rughe. Non solo è un modo per apparire più belle e giovani, ma saremo alla moda se seguiremo le tendenze del momento. Se d’estate l’obiettivo è far risaltare l’abbronzatura, con l’autunno dovremo dare luce alla carnagione ormai schiarita. Per non accentuare i solchi nel viso, sicuramente dovremo scegliere un fondotinta non troppo pesante, in crema o liquido, che idrati la pelle. Mentre in alcuni casi sarebbe meglio evitare la cipria, che può spesso sottolineare le rughe.

Quindi optiamo per un make up naturale e semplice, in linea con il proprio incarnato. Trucchiamo gli occhi con colori non eccessivamente scuri, che spesso invecchiano, piuttosto scegliamo nuances luminose e dorate che illuminano lo sguardo. Oppure optiamo per toni neutri, anche opachi, che ricordano i colori del bosco. Invece via libera al mascara che intensifica lo sguardo, sulle labbra mettiamo un rossetto luminoso e segniamo i contorni con una matita color carne. Il trucco autunnale alla moda che ringiovanisce lo sguardo è quindi rappresentato dalle tinte naturali, con qualche tocco di colore per valorizzare i punti forti del viso.

