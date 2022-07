Un figlio è sempre un dono dal cielo e il caldo torrido non scoraggia le future mamme in trepida attesa. È però innegabile che la gravidanza estiva è sempre la più complessa.

Con l’impennarsi delle temperature, infatti, è probabile andare incontro ad un peggioramento dei normali fastidi, come edema o vene gonfie. Il peso che la gestante si porta dietro, con lo scorrere dei mesi, si fa sempre più oneroso.

La ritenzione idrica può essere sconfitta mangiando degli alimenti ricchi di acqua e poveri di calorie, che oltretutto aiutano a mantenere la linea, ma esistono problemi di non scontata risoluzione.

Questioni per le quali è importante restare a stretto contatto con la ginecologa di fiducia, che saprà fornire le indicazioni principali.

Seguire questi 5 consigli per affrontare il caldo in gravidanza può costituire un aiuto per fronteggiare la quotidianità. E con essa, i piccoli, grandi drammi che costellano questo percorso così emozionante.

Sopravvivere con il pancione nei mesi estivi è un’impresa eroica. I piedi gonfi, peraltro, sarebbero un segnale da non sottovalutare e che va segnalato, seppure in gravidanza sia normale soffrire di ritenzione idrica. Soprattutto nelle zone periferiche, come appunto mani e piedi.

È importanti accertarsi che non si tratti di preeclamsia, disturbo tipico delle gestanti, caratterizzato da un’eccessiva presenza di proteine nelle urine.

Questa ipotesi si può escludere grazie al proprio medico curante, solitamente in seguito alla misurazione della pressione arteriosa e ad una visita adeguata.

5 consigli per affrontare il caldo in gravidanza nonostante la ritenzione idrica e scegliere l’integratore giusto

Durante la gravidanza estiva, un altro problema è la mancanza di sonno. Questo ovviamente non fa altro che aumentare lo stress, il nervosismo e peggiora gli sbalzi umorali, dovuti alle oscillazioni ormonali.

È opportuno scegliere per dormire la stanza più fresca della casa e dotarsi di un condizionatore o ventilatore.

Il caldo inoltre potrebbe interagire con l’appetito, cosa che dalla maggior parte delle donne in gravidanza può essere vissuto come una specie di benedizione. In realtà, per quanto aumentare eccessivamente di peso non sarebbe salutare, è necessario accertarsi di assumere tutti i nutrienti indispensabili alla gestazione.

È un’ottima idea utilizzare ampi abiti volanti di fibra naturale, che migliorano la traspirazione della pelle, alleviando la percezione del caldo.

Un altro rimedio al caldo estivo, è utilizzare questi mesi così speciali e complessi per stare il più possibile a contatto con l’acqua. Idratarsi, rinfrescarsi, nuotare, sarebbero tutte attività vantaggiose e benefiche per lo stato di gravidanza. A livello psicologico, la permanenza in acqua calma dà sollievo psichico. Oltre a rimettere la donna a stretto contatto con le proprie emozioni inconsce.

Gli integratori consigliati per affrontare il caldo in gravidanza sono principalmente quelli ricchi di elettroliti, in particolare magnesio e potassio. Prevengono stanchezza, crampi, gonfiori e integrano i sali persi con il sudore.

Normalmente non sarebbero mai controindicati, ma in presenza di una gravidanza e, magari, di un’anamnesi particolare, è sempre meglio chiedere conferma presso il proprio medico curante.

Lettura consigliata

4 rimedi naturali che possono prevenire le malattie del fegato e lenire sintomi evidenti come macchie rosse, eruzioni cutanee e alitosi