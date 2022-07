Per preparare piatti deliziosi e davvero ricchi di gusto conviene seguire la stagionalità di frutta e ortaggi. A luglio possiamo trovare nei mercati e nei negozi ortofrutticoli delle splendide melanzane. Questo ortaggio è molto versatile in cucina. Infatti, lo possiamo usare per realizzare contorni sani e sfiziosi, ma anche grandi classici come la golosissima e irresistibile parmigiana di melanzane.

Quest’ortaggio, spesso, è anche protagonista dei nostri primi piatti. Se c’è una pietanza alla quale gli italiani non sanno proprio rinunciare è la pasta. Tra i primi piatti della tradizione culinaria italiana c’è la pasta alla norma. Questa ricetta siciliana si prepara con le melanzane, il pomodoro e la ricotta salata.

Oggi, invece, vogliamo suggerire una versione altrettanto deliziosa, ma unica nel suo genere. Le melanzane non saranno accompagnate dal pomodoro, ma in bianco e insieme ad altri ingredienti freschi e golosi il risultato sarà davvero fenomenale.

Ingredienti

320 g di pasta corta;

300 g di melanzane;

250 g di ricotta fresca;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

6 foglie di basilico;

olio EVO q.b.;

sale q.b;

pepe q.b.

Deliziosa la pasta alla norma, ma con le melanzane in bianco è perfetta per un pranzo estivo veloce

Laviamo le melanzane con cura e rimuoviamo il peduncolo usando il coltello. Tagliamole a cubetti piccoli e trasferiamole in uno scolapasta. Cospargiamole di sale e lasciamole riposare per circa 30 minuti. Questo passaggio servirà per eliminare l’acqua di vegetazione e il possibile sapore amarognolo della melanzana.

A questo punto, risciacquiamo e strizziamo per bene le melanzane. Versiamo in padella l’olio extravergine d’oliva. Sbucciamo la cipolla, tritiamola finemente e aggiungiamola in padella insieme allo spicchio d’aglio per farli soffriggere.

Uniamo le melanzane e lasciamole insaporire per qualche minuto finché saranno ben dorate in modo uniforme. Mentre le melanzane cuociono, riempiamo d’acqua una pentola e mettiamola sul fuoco. Quando avrà raggiunto il bollore, saliamo l’acqua e facciamo cuocere la pasta.

Scoliamola al dente e facciamola passare in padella insieme alle melanzane precedentemente cotte. Eliminiamo lo spicchio d’aglio e aggiungiamo la ricotta fresca. Spolverizziamo con il pepe e aggiungiamo le foglie di basilico lavate e spezzettate. Dopo aver amalgamato il tutto, possiamo impiattare e servire questa sfiziosissima pasta con melanzane e ricotta.

Consigli

Deliziosa la pasta alla norma, ma con questa ricetta potremo realizzare un primo piatto con le melanzane davvero squisito. Bastano pochi minuti per preparare questo piatto e possiamo personalizzarlo come preferiamo. Ad esempio, se vogliamo rendere questa pasta ancora più leggera, possiamo grigliare le melanzane oppure cuocerle al forno anziché passarle in padella.

