Dopo i 40 ecco come potremmo ridurre le rughe del collo e del contorno occhi

Chissà quante volte, guardandoci allo specchio, abbiamo notato qualche ruga in più, una macchia che prima non c’era, e così via. Rientra tutto nel normale processo d’invecchiamento, che non lascia indietro nessuno.

Detto questo, non ci sarebbe nulla di male nel volersi migliorare, anche senza chirurgia estetica.

Esistono, infatti, alcune pratiche manuali che, se eseguite con costanza, potrebbero apportare risultati evidenti.

Quelle che consiglieremo oggi sono particolarmente mirate a migliorare e prevenire le cosiddette “collane” o “anelli di Venere”. Quelle rughe, cioè, di forma circolare che si formano sul collo.

Per rallentarne la comparsa, potrebbe tornare molto utile un oggetto, già utilizzatissimo nella medicina orientale. Ed anche una maschera, molto idratante e rilassante, da provare subito.

Dopo i 40 ecco come potremmo ridurre le rughe o prevenirne la comparsa sul viso

Spesso, anche mettendo la crema mattina e sera, notiamo che la pelle del nostro viso e collo sembra flaccida e rugosa.

È praticamente impossibile eliminare del tutto i segni del tempo, e questo è un dato certo. Quel che possiamo fare, però, è cercare di ritardarne la comparsa.

Esiste, infatti, un trattamento fai da te che potrebbe aiutarci davvero a migliorare la bellezza della nostra pelle.

Si chiama “gua sha”, ed è una tecnica di massaggio le cui origini sono legate all’antica Cina. Si basa sull’utilizzo di pietre preziose, come giada o quarzo, da strofinare sul viso con movimenti precisi.

Benefici ad occhi, zigomi, ovale del viso e collo

Per il gua sha, si utilizzano pietre piatte, le cui curve si adattano bene alle linee del nostro viso. Dovremo trascinarle sulla pelle con movimenti netti, nella zona di viso, zigomi e collo.

In questo modo otterremmo un effetto antirughe, grazie all’effetto distensivo del massaggio, ma non solo. Il massaggio ossigenerebbe la pelle, e stimolerebbe la circolazione sanguigna dei tessuti.

Eseguire facilmente il gua sha

Dopo aver struccato e pulito la pelle con un buon detergente, dovremo stendere sul viso qualche goccia di olio. A questo punto potremo iniziare il massaggio vero e proprio.

Se useremo, ad esempio, il jade roll, ovvero il famoso rullo di giada, dovremo semplicemente trascinare la pietra sulle rughe del viso.

Per il collo, invece, potremo utilizzare le pietre a forma di mezzaluna. In questo caso eseguiremo il massaggio praticando movimenti dalla base del collo verso l’alto. Dopo i 40 ecco come potremmo ridurre le rughe nella zona del collo e del viso, con un trattamento naturale al 100%.

I benefici della maschera al collagene

Consigliamo, inoltre, di utilizzare regolarmente anche la maschera al collagene.

Quest’ultimo, infatti, sarebbe una proteina già presente all’interno del tessuto connettivo. Con l’età, il collagene si ridurrebbe e subirebbe danni, anche a causa di un fattore profondamente dannoso per la pelle che molti di noi trascurano.

Usando prodotti a base di collagene, invece, aiuteremmo la nostra pelle a rimanere più compatta, soda ed esteticamente più bella. In commercio è possibile trovare maschere nel formato di patch, simile ad un cerotto, comodissimo da applicare.

Tenendo in posa la maschera al collagene, ci regaleremo un momento rilassante, e avremo in cambio una pelle più idratata e luminosa.

