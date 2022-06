Pur nel rispetto della propria età e della propria storia personale, nutrire il desiderio di apparire al meglio delle proprie possibilità è cosa positiva e comprensibile.

D’altronde, l’ipertrofia mediatica che usa come marketing modelli irraggiungibili per vendere prodotti costosi e blasonati, influenza molti. La buona notizia è che non è necessario spendere grosse cifre o sottoporsi a complesse operazioni di chirurgia estetica per ottenere un sensibile miglioramento. Anche le rughe, come molti altri inestetismi, sono provocate dalla cause più disparate, tra cui anche la genetica. Per non parlare poi delle abitudini sbagliate, come il fatto di idratarsi poco e fumare, perché già solo smettendo si può godere di benefici estetici quasi istantanei.

Attenuare le rughe in una notte con un segreto è possibile, così come godere di maggiore elasticità e luminosità a livello epidermico. Come tutte le cose che riguardano il campo estetico però, è importante porsi degli obiettivi raggiungibili. Per i miracoli esiste solo la chirurgia plastica e purtroppo c’è anche chi si è pentito per aver esagerato in tal senso. L’indimenticabile attrice Anna Magnani chiedeva ai suoi truccatori di non nascondere le sue rughe, poiché ci aveva impiegato la vita a farsele. Questa frase potrebbe fare scuola, presso chi nutre un sano desiderio di rendersi attraente e al meglio delle proprie possibilità, senza negare lo scorrere del tempo.

Attenuare le rughe in una notte con un segreto e zero punture, ecco come fare per ottenere una pelle più luminosa e tonica

Con l’arrivo dell’estate, iniziano non solo le vacanze ma anche diversi inestetismi legati alle rughe. L’eccessiva esposizione solare, la disidratazione, l’accentuarsi dei segni d’espressione dovuti all’abbronzatura, sono piccoli fastidi risolvibili. Anche il fatto di corrucciare lo sguardo di fronte alla luce solare, provoca piccoli segni d’espressione che con il tempo degenerano in rughe vere e proprie. A parte la moltitudine di creme in commercio, alcune molto valide, che hanno l’effetto di rallentare i segni del tempo o di spianare temporaneamente il volto, esistono altre tecniche.

In particolare c’è uno strumento economico e facilmente reperibile online, che se usato per una notte attenua le rughe con un effetto che si protrae per qualche giorno. Si tratta di patch in silicone, lavabili e riutilizzabili. Vengono proposti in confezioni separate nello stesso kit e si adattano ad ogni dettaglio del volto, essendo appositamente sagomati. I patch possono essere utilizzati in connubio con i prodotti abituali per il viso, dopo averli fatti assorbire completamente. È necessario, come prima cosa, umidificare la pelle del volto con uno spruzzino, in modo che i prodotti possano penetrare e agire in profondità. Il silicone tiene distesa la sezione di pelle sottostante, impedendole di corrucciarsi e mantenendola in leggera tensione per tutte le ore notturne. In questo modo rilassa le rughe preesistenti e ne previene la formazione di nuove. Effetti di distensione evidenti, su zampe di gallina e fronte, si apprezzano già al mattino successivo. Chiaramente, più l’operazione sarà ripetuta, più i risultati saranno visibili e duraturi.

