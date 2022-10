Maschere di bellezza fai da te per la pelle del viso e i capelli con la zucca

Uomini e donne sono sempre più attenti al proprio benessere fisico ma anche all’aspetto. L’industria cosmetica ogni anno mette in commercio nuovi prodotti di bellezza dopo anni di ricerca. A volte, però, possiamo prenderci cura della nostra pelle e anche dei capelli in modo semplice. Sarebbero utili, infatti, alcuni ingredienti che abbiamo a casa oppure degli scarti per fare dei prodotti.

In autunno, ad esempio, compriamo spesso la zucca. Ne esistono di diverso tipo. In generale contiene vitamine A, C, E, alcune del gruppo B e minerali, tra cui rame, ferro, manganese e potassio. Farebbe bene, quindi, mangiarla in vario modo, ma anche usarla per delle maschere.

Rimedi naturali per la pelle grassa

Se la pelle del viso risulta grassa o mista, una volta a settimana potremmo eliminare le impurità con uno scrub. Si può fare mescolando del fondo di caffè e del miele oppure miele e zucchero. Massaggiamo con movimenti circolari per almeno un minuto e sciacquiamo il viso con acqua leggermente tiepida.

Uno o due giorni dopo applicheremo una delle maschere di bellezza fai da te che possiamo preparare con pochi ingredienti.

Se vogliamo usare la zucca, frulliamone 50 g e uniamola a 100 g di yogurt bianco, un cucchiaino di miele, 3 gocce di olio essenziale di limone e una goccia appena di olio di mandorle o di oliva. Mescoliamo bene il tutto, applichiamo la maschera sul viso, evitando occhi, naso e bocca e laviamolo dopo 10 o 15 minuti al massimo.

Una più semplice si può fare mescolando un po’ di zucca frullata o grattugiata con del succo di limone.

Maschere di bellezza fai da te per pelli secche e i capelli

Vediamo ora che maschera fare a casa per la pelle secca. In 100 ml di latte tiepido versiamo 50 g di purea di zucca e un po’ di olio di mandorle. Mescoliamo, facciamo raffreddare un po’ e spalmiamo la cremina sul viso. Sciacquiamo dopo 10 minuti.

Per chiome luminose, forti e idratate potremmo preparare un impacco una volta a settimana. Mescoliamo 100 g di polpa di zucca cotta con 100 g di yogurt bianco. Aggiungiamo un cucchiaio di olio di mandorle e del miele oppure 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo delicato, applichiamo la maschera. Massaggiamo un po’ la cute e poi mettiamo il composto sulla lunghezza. Copriamo con la pellicola trasparente e laviamo i capelli dopo 30 minuti, applicando infine il balsamo.

Quando si usano ingredienti naturali facciamo attenzione alla sensibilità individuale o a eventuali allergie note. Sarebbe meglio provare una piccolissima quantità dei composti ad esempio sul braccio. Se non ci sono reazioni possiamo procedere. In caso di dubbi consultarsi con il proprio medico.

Lettura consigliata

Per idratare i capelli e cuoio capelluto secco non solo con shampoo e balsamo si possono provare questi 5 rimedi naturali