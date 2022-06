La bresaola è un salume molto usato nelle diete e apprezzato dagli sportivi. Fornisce un buon apporto di proteine ed è povera di grassi, anche se è piuttosto ricca di sale. Spesso si usa come ingrediente della farcitura delle piadine. La maggior parte delle persone la accompagna con rucola e grana oppure la condisce con olio extravergine di oliva o succo di limone.

Così facendo ne valorizzano il sapore, che ai palati di molti risulta altrimenti insipido. Ma invece di mangiare la bresaola con rucola e grana, ecco come usarla per preparare degli involtini estivi. Vediamo che cosa serve per prepararli.

Ingredienti per 4 persone

200 g di bresaola;

150 g di insalata di spinaci crudi;

250 g di feta;

1 avocado;

sale;

olio extravergine di oliva;

limone;

granella di nocciola (facoltativo).

Invece di mangiare la bresaola con rucola e grana, ecco come usarla per preparare degli involtini estivi senza neanche accendere il forno o i fornelli

Lavare e pulire gli spinaci crudi. Tagliare la feta e l’avocado a cubetti. Disporli in una ciotola e condirli con olio extravergine di oliva, succo di limone e sale.

Dunque disporre le fette di bresaola su un piatto e mettere delle foglie di insalata e dei cubetti di feta e avocado sopra ciascuna. Arrotolarle su se stesse e dargli la forma di un involtino. Infine, irrorare il tutto con succo di limone e un filo di olio extravergine di oliva.

Ecco pronti questi involtini con bresaola, spinaci, feta e avocado. Per completare, chi vuole può spolverarci sopra della granella di nocciola. Fatto ciò, non resta che servirli in tavola, magari assieme ad altri involtini a base di verdure tipicamente estive, come i peperoni e le melanzane.

