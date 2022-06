In estate capita spesso di avere poca voglia di cucinare. Alcuni risolvono preparando una torta salata, magari usando delle verdure di stagione come ingredienti per il ripieno.

Altri potrebbero non avere neanche voglia di accendere il forno. In questi casi, l’ideale potrebbe essere preparare una piadina fatta in casa. La ricetta originale di quest’ultima prevede l’utilizzo dello strutto, che difficilmente si ha nella dispensa di casa.

Per fortuna, quest’ingrediente si può sostituire con del semplice olio extravergine di oliva. Ecco dunque come preparare una gustosissima piadina se si ha poca voglia di cucinare a pranzo o a cena.

Ingredienti per 4 persone

350 g di farina 00;

175 ml di acqua;

35 g di olio extravergine di oliva;

sale fino.

Mettere farina, acqua, olio e un pizzico di sale all’interno di una ciotola abbastanza capiente. Mescolare e impastare con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Su un piano di lavoro, dividere l’impasto in quattro parti. Dare una forma sferica ad ogni porzione di impasto facendola girare tra le mani.

Prendere un vassoio, disporvi i pezzi di impasto e ricoprirli con la pellicola. Lasciarli riposare per 30 minuti. In seguito, rimuovere la pellicola e riportare le palline di impasto sul piano di lavoro dopo averlo leggermente infarinato. Stenderle col mattarello fino a dargli uno spessore di circa 2 mm.

Scaldare una padella antiaderente abbastanza ampia e far cuocere ogni pezzo di impasto per 2-3 minuti per lato.

Se si ha poca voglia di cucinare a pranzo o a cena, ecco come preparare una piadina senza usare lo strutto e 3 idee per farcirla

Una volta pronta, non resta che farcire la piadina. Lo si può fare in tanti modi diversi. Alcuni esempi? Con rucola, prosciutto crudo e squacquerone o, in alternativa, il proprio formaggio spalmabile preferito. In alternativa, con lattughino, bresaola e scaglie di grana. O ancora, con avocado, phidadelphia e salmone. Insomma, ce n’è per tutti quanti i gusti.

Per farcire e gustare la piadina ancora meglio, si consiglia di ricorrere al tortilla wrap hack, un tipo di taglio diventato virale su TikTok nel 2020.

