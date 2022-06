Chi ha detto che gli involtini debbano essere solamente di carne? Anche le verdure si usano per prepararli e il risultato è una portata ottima sia per pranzo che per cena.

Uno degli esempi più noti sono gli involtini di verza. Volendo parlare di verdure estive, gli esempi più famosi sono ovviamente quelli con zucchine e melanzane. In questa guida vedremo invece che bastano 10 minuti per cucinare dei golosissimi involtini estivi con una verdura di stagione che non è la melanzana o la zucchina.

Useremo infatti i peperoni e pochi altri ingredienti: il tonno, lo yogurt greco bianco, la philadelphia e il prosciutto cotto.

Dosi per 4 persone

6 peperoni rossi;

480 g di tonno al naturale o sott’olio;

300 g di yogurt greco bianco.

2 cucchiai di philadelphia;

4 fette di prosciutto cotto.

Una volta aperte le scatolette, si consiglia di non buttare l’olio del tonno, le cui proprietà nutrizionali sono spesso sottovalutate. Ora che abbiamo chiarito quali e quanti ingredienti serviranno, vediamo come preparare questi involtini di peperoni con yogurt greco, prosciutto e tonno.

Bastano 10 minuti per cucinare dei golosissimi involtini estivi con i peperoni e questi pochi altri ingredienti

Prima di tutto, bisogna arrostire i peperoni. Una volta fatto ciò, spellarli e tagliarli a fette. Quindi unire tutti quanti gli ingredienti in una ciotola, ricordandosi di sgocciolare il tonno e sminuzzare il più possibile il prosciutto cotto. Quindi mescolare il tutto. Usare gli ingredienti per farcire le fette di peperone, dunque arrotolarle su loro stesse e richiuderle.

A questo punto, i golosissimi involtini estivi saranno pronti. Infatti, non ci sarà bisogno di metterli in forno. Non resta che servirli.

