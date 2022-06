Chi ha detto che per preparare un primo piatto degno di questo nome servano tanti ingredienti? In molti ricorrono alla pasta fredda o all’insalata di riso. Di queste due pietanze esistono tantissime varianti, come l’insalata di farro oppure la l’insalata di pasta con verdure di stagione come le melanzane.

Tuttavia, si potrebbe avere voglia di qualche cosa di diverso dal solito eppure ugualmente semplice da preparare e che permetta di non stare troppo tempo ai fornelli. Con spaghetti, tonno al naturale o sott’olio e del limone tutti possono cucinare un freschissimo piatto estivo facile e veloce al posto di pasta fredda e insalata di riso. Per il condimento, serviranno anche aglio e olio extravergine di oliva, ingredienti che non mancano quasi mai nella dispensa di una casa.

Dosi per 4 persone

400 g di spaghetti;

350 g di tonno al naturale o sott’olio già sgocciolato;

1 limone;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo (facoltativo)-

Al posto di pasta fredda e insalata di riso, cuciniamo con 3 ingredienti un freschissimo primo piatto estivo facile e pronto in soli 10 minuti

Versare un filo di olio extravergine di oliva in una padella. Tritare l’aglio e metterlo al suo interno. Spremere il limone e grattugiarne la buccia, per poi aggiungere entrambi al resto degli ingredienti. Cuocerli per 1 minuto.

Trascorso questo breve lasso di tempo, aggiungere il tonno. Lasciar cuocere per 1 altro minuto. Mettere a bollire l’acqua per la pasta e salarla. Appena avrà raggiunto la giusta temperatura, mettere gli spaghetti al suo interno e farli cuocere.

Scolarli nella padella del condimento e far mantecare. Infine, se si vuole, aggiungere una spolverata di prezzemolo al tutto. Ecco, quindi, pronto questo freschissimo primo piatto estivo. Non resta che dividerlo in porzioni e servirlo in tavola.

