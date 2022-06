Chi pensa che le patate lesse siano un alimento triste e senza gusto si sbaglia di grosso! Con queste prelibatezze si possono preparare facilmente tantissime ricette differenti, portando in tavola piatti facili ma sfiziosissimi. È il caso dell’insalata di patate più buona del momento, una vera delizia che promette di accontentare gli ospiti dopo il primo assaggio.

In natura esistono numerose varietà di patate. In linea generale, esse vengono suddivise in 4 categorie.

Le patate novelle, raccolte a maturazione ancora non completa. In genere, andrebbero bollite con la buccia.

Le patate a pasta bianca. In genere dalla polpa più farinosa e che si sfalda facilmente durante la cottura. Ideali per purè, gnocchi e crocchè .

Poi, ci sono le patate a pasta gialla, che si presentano con una polpa più compatta. Perfette per insalate ma anche per la frittura.

E infine, abbiamo le patate a buccia rossa e pasta gialla. Si presentano con una polpa soda e sono ideali per ricette al cartoccio o in forno.

Con le patate sono innumerevoli i piatti che si possono preparare. Strepitosa da servire a ogni occasione, l’insalata di patate lesse, ad esempio, è tra i piatti freschi ed estivi più buoni e semplici di sempre. Questa sera, prepareremo una ricetta davvero eccezionale. È l’insalata di patate lesse che salva la cena in 15 minuti. Di seguito, tutto l’occorrente per fare un figurone con semplicità.

Ingredienti

Patate;

tonno sott’olio;

pomodorini;

sale;

olio extravergine d’oliva q.b.

È l’insalata di patate lesse che salva la cena in un colpo solo, un piatto estivo perfetto per chi non ha voglia di cucinare. Procedimento

Lavare bene sotto l’acqua corrente le patate, strofinando un po’ sulla buccia. Poi, inserirle in una pentola e ricoprire con acqua fredda. Far cuocere per 15 minuti e poi, scolare e lasciare intiepidire. Dopo, eliminare la buccia. Successivamente, tagliare a pezzetti e disporre in una zuppiera. A questo punto, lavare e tagliare a pezzetti i pomodorini. Inserirli in una ciotola e aggiungere anche il tonno sott’olio (sgocciolato e spezzettato). Unire anche il basilico a pezzetti e un filo di olio extravergine d’oliva. Mescolare e unire alle patate. Aggiungere un pizzico di sale e il gioco è fatto.

Per arricchire il piatto si possono aggiungere delle olive snocciolate. Una vera delizia per il palato.

