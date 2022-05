Uno degli aspetti più belli di questa stagione è il poter indossare abiti e vestiti più leggeri. Ci siamo finalmente liberati di cappotti e maglioni pesanti, per passare a magliette, gonne e pantaloni comodi e freschi. La cosa migliore in assoluto, però, è il poter indossare scarpe aperte. Quante di noi, infatti, non vedevano l’ora di chiudere nell’armadio stivali e scarpe da tennis, per dare spazio a sandali, sabot e infradito?

Non c’è niente di meglio di queste tipologie di scarpe, perché lasciano il piede in libertà, senza costringerlo a sudare all’interno di una scarpa chiusa. Tantissime persone, infatti, sono letteralmente impazzite per i sandali di Kate Middleton, al prezzo di soli 15 euro, già di moda l’anno scorso.

Quest’anno, però, è in particolare un tipo di sandalo che ha da subito attirato tutte le attenzioni su di sé. La moda lo ha già catalogato tra i sandali più in voga di questa stagione, anche se non si tratta di una vera e propria novità. L’unica cosa certa è che sono scarpe, oltre che bellissime, davvero comodissime. Ecco quali sono.

Invece delle solite zeppe, sono questi sandali colorati e comodissimi i più amati dell’estate perché stanno bene proprio a chiunque

Le zeppe sono belle e su questo non c’è dubbio. Il problema è che non tutti le sopportano, perché possono rivelarsi spesso scomode. Per questo motivo, oggi parleremo dei sandali più alla moda di questa stagione, ovvero i “gladiator”, anche noti come sandali alla schiava.

Queste scarpe macinano da anni tantissimi consensi e apprezzamenti, per molti motivi diversi. In particolare, i gladiator non solo stanno bene praticamente con tutto, ma sono estremamente comodi.

Questa è la variante più amata

Questi sandali sono caratterizzati da una suola bassa e tanti lacci che salgono fino a ricoprire tutto il polpaccio. La variante ultra flat, inoltre, è in assoluto quella più amata, perché è comoda come una piuma, anche se indossata per tutto il giorno.

Oltretutto, questi sandali bassi sono disponibili in diversi colori e materiali, anche arricchiti da frange o borchie metalliche.

Ecco a chi stanno bene

I sandali alla schiava sono l’alternativa perfetta, sia per una giornata più formale, per andare in ufficio, ma anche per un aperitivo o un matrimonio.

Stanno bene praticamente a chiunque, e a tutte le età, e sono disponibili in tutti i colori più belli dell’estate, dall’azzurro al verde fluo. Invece delle solite zeppe, dunque, sono questi sandali colorati l’alternativa perfetta da tenere nell’armadio, perché si adattano bene a ogni occasione.

