Anche quest’anno possiamo “rubare” qualche chicca dall’armadio della duchessa inglese. Kate Middleton è da anni considerata un’icona di stile e di eleganza.

Non capita raramente, però, di vederle indossare qualche pezzo di abbigliamento davvero economico.

Come, ad esempio, le scarpe di cui stiamo per parlare. Sono belle, comode e hanno un prezzo davvero vantaggioso! Scopriamole insieme.

I sandali che stanno spopolando sul web costano meno di 15 euro e sono i preferiti da Kate Middleton

Sta arrivando l’estate e possiamo iniziare a dire addio alle scarpe chiuse. Fa davvero troppo caldo per non lasciarsi tentare da sandali, sabot e scarpe aperte!

Ecco perché abbiamo deciso, anche quest’anno, di sbirciare nell’armadio di Kate Middleton per trovare qualche dettaglio interessante. E, ovviamente, non siamo rimasti insoddisfatti.

Scarpe nobili ma a basso prezzo

La duchessa inglese è indubbiamente molto elegante. Ha la capacità di rendere di classe qualsiasi cosa indossi.

Ed è la dimostrazione vivente che non serve spendere grandi somme di denaro per vestirsi bene.

Un esempio di ciò? Le sue scarpe.

La duchessa di Cambridge si è mostrata spesso con dei sandali espadrillas. Li sceglie di colori tenui, perfetti per un look estivo ma senza rinunciare a classe e sofisticatezza.

Kate Middleton opta per le versioni senza lacci, da indossare come delle vere décolleté, ma apprezza molto anche quelle con i lacci, per un look più sbarazzino.

Sono ideali per essere indossati in ogni situazione e con ogni abito, da quello più formale a quello più casual.

Prezzi molto vantaggiosi

Basta fare un giro sui siti più famosi per trovare delle espadrillas uguali a quelle della duchessa di Cambridge, ma al vantaggioso prezzo di circa 14,99 euro.

E tantissime persone stanno già correndo ad acquistarle. Infatti, i sandali che stanno spopolando sul web costano meno di 15 euro e sono i preferiti da Kate Middleton.

Per chi ama osare di più, ne esistono anche di colori più accesi e fluo. Insomma, liberiamo la fantasia!

