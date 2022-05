Comodissime ma anche eleganti queste scarpe che tornano prepotentemente di moda e sono già amate da tutte, anche da chi ha i piedi gonfi

Non sempre la bellezza, nelle scarpe, coincide con la comodità. Anzi, a dirla tutta spesso è l’esatto contrario. Le scarpe più belle e colorate a volte fanno male ai piedi, non sono pratiche e, nei casi peggiori, ci causano anche dolorose vesciche. Si sa che i piedi doloranti rendono invivibile tutta la giornata.

Ecco perché dovremmo scegliere un paio di scarpe che sia comodo ma, al tempo stesso, bello, per non rinunciare a gusto e stile. Fortunatamente, esistono delle scarpe che fanno proprio al caso nostro.

In questa primavera/estate 2022 sono già le più ambite e desiderate da gran parte delle donne, per tantissimi motivi. Scopriamo subito il nome di queste magnifiche scarpe che non potranno più mancare nel nostro armadio.

Comodissime queste scarpe ma anche eleganti, tornano prepotentemente di moda e sono già amate da tutte, anche da chi ha i piedi gonfi

Si chiamano “slingback” e hanno già tantissimi ammiratori. Il motivo è che portano ai piedi di chi le indossa tantissimi benefici. Se dovessimo trovare un aggettivo per queste scarpe, sceglieremmo sicuramente “di classe”. È ciò che si pensa appena si osservano le slingback, simili ad una décolleté, ma comode come un sandalo basso.

C’è giusto un po’ di tacco, infatti, a caratterizzare queste scarpe, il che rende la camminata comoda, facile e sinuosa. Molti esperti consigliano di indossare scarpe proprio di questa altezza, perché questa sarebbe la migliore anche per la schiena. Inoltre, non comprimendo i piedi, non causeranno neanche gonfiore o pesantezza.

Le slingback non sono né rasoterra, né troppo alte e quindi sono portabili anche per una giornata intera. Inoltre, si adattano benissimo sia a un look da giorno sia ad uno più elegante, da sera. Andranno molto bene con un jeans e una camicia oppure con un tailleur di classe per una cena. Non per niente sono comodissime queste scarpe ma anche eleganti e stanno bene davvero con tutto.

Bellissime anche queste calzature con tacco triangolare

Un altro paio di scarpe davvero comodissime e molto di moda in questi mesi sono i sandali con tacco triangolare o quadrato.

Niente lacci a fermare il tallone, ma tanto stile per questi sandali che rendono il piede incredibilmente sexy. Inoltre, la forma particolare del tacco, triangolare o quadrata, dona stabilità alla camminata, il che rende queste scarpe davvero molto comode.

Esistono in diversi colori e infatti le abbiamo viste indossare già da tantissime modelle e appassionate di moda. Si possono trovare anche in materiali diversi, dalla seta più morbida alla pelle più lucida.

