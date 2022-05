I 3 luoghi mozzafiato in Italia che daranno una clamorosa svolta alla nostra estate coinvolgendoci come mai nella loro bellezza unica

Con l’estate ormai in arrivo, in tanti hanno già iniziato a programmare le proprie vacanze, pensando a qualche meta interessante e originale. Questo è un ottimo punto di partenza, soprattutto per tutti coloro che vogliono fare una vacanza nuova e del tutto inedita. Se vogliamo scoprire dei nuovi luoghi in Italia, potremmo andare sicuramente in Toscana, dove ci attende la piccola ma bellissima Sarteano. Oppure, se siamo più persone che amano il mare, potremmo optare per una fantastica spiaggia poco affollata in Calabria che ci regalerà un’estate votata al relax totale.

3 posti bellissimi nella meravigliosa Basilicata che ci ruberanno il cuore

Altra regione che offre delle attrazioni assolutamente da non perdere è la Basilicata. Questo luogo, ancora poco conosciuto da alcune persone, può regalare delle chicche che potrebbero farci perdere la testa. La regione, infatti, è ricca di storia, cittadine e aree naturali incantevoli, assolutamente da tenere in considerazione per un viaggio all’insegna della novità. Tra queste bellezze, non possiamo non annoverare Vulture Melfese, bellissima area incastrata tra Puglia e Campania dove ammireremo come prima cosa il monte Vulture, imponente e maestoso. La natura fa da padrona in questa zona lucana dove potremo visitare diversi borghi. Tra questi, ricordiamo che nell’area ci sono Barile, Vulture, Venosa e Melfi.

Nella lista, poi, troviamo anche un borgo in provincia di Matera. Stiamo parlando di Stigliano, un piccolo gioiello che si caratterizza per la Chiesa Madre, risalente al XVIII secolo. Questo edificio, costruito su un tempio antico, è sicuramente una delle principali attrazioni del luogo e ci condurrà nella parte più antica del borgo. Andando tra i vicoli tipici e caratteristici di Stigliano, troveremo anche la Chiesa di S. Antonio, risalente circa al ‘400 che ci farà emozionare. Non dimentichiamo, mentre siamo nel borgo, di assaggiare anche tutti i prodotti culinari tipici.

I 3 luoghi mozzafiato in Italia che daranno una clamorosa svolta alla nostra estate coinvolgendoci come mai nella loro bellezza unica

Infine, potremmo recarci a Rionero in Vulture, altra bellezza che la Basilicata offre. Il centro storico del borgo è importantissimo perché ricco di acque minerali e costellato da edifici assolutamente da non perdere. Tra questi, ricordiamo la Chiesa di San Marco Evangelista, tipicamente barocca, la Chiesa di Sant’Annunziata e di Sant’Antonio Abate. Il Palazzo Fortunato poi, storico edificio che rappresenta la vita nel borgo, è un’altra delle attrazioni che certamente cattureranno la nostra attenzione, assieme al Palazzo Giannattasio. Infine, gli scavi archeologici saranno interessanti per tutti gli appassionati di storia antica. Anche in questo caso, non perdiamoci per nulla al mondo i bellissimi vicoli del paese e i prodotti tipici che può offrire. Dunque, ora sappiamo che in Basilicata sono questi i 3 luoghi mozzafiato che daranno un tocco in più alle nostre vacanze.

Lettura consigliata

Su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza