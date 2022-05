Torte e dolci vari hanno una loro stagionalità. In Inverno, si prediligono i gusti forti e intensi del cioccolato. Ora che comincia a fare caldo, si va alla ricerca di sapori freschi e dissetanti. È il momento giusto per gustare i primi gelati. Chi si diletta con i dolci fatti in casa, in questo periodo opta per le crostate di frutta fresca. Molto apprezzati anche i dolci che non richiedono cottura. Di solito sono rapidi da fare e non ci fanno patire il caldo emanato dal forno. Chi ama i gusti agrumati e i profumi inebrianti, in genere apprezza i dolci al limone che sono freschi e leggeri.

In questo periodo si trovano fragole gustosissime. Oltre a mangiarle nella macedonia o semplicemente condite con zucchero e succo di limone, potremmo adoperarle per fare un bel dolce fresco e leggero. Utilizzeremo pochi e semplici ingredienti. Potremo quindi gustare questo dolce senza temere la prova costume che ormai è proprio dietro l’angolo.

Fresco e leggero il delizioso dolce con fragole e ricotta pronto in 5 minuti che incanta al primo morso

Ingredienti:

biscotti secchi o integrali, oppure avanzi di torte morbide, tipo ciambellone e plumcake;

350 g di ricotta (meglio se fresca e non confezionata);

150 g di fragole;

un cucchiaio di zucchero;

2 cucchiai di succo d’arancia;

gocce di cioccolato fondente q.b. (facoltativo).

Procedimento

Per prima cosa, pulire per bene le fragole eliminando il picciolo e lavarle con un po’ di bicarbonato oppure utilizzando un altro metodo molto efficace; una volta eseguita la fase di mondatura, tagliare le fragole a cubetti e metterle in una ciotola con il succo d’arancia. Mescolare e mettere in frigo a riposare; nel frattempo, prendere un’altra ciotola e versarvi la ricotta. Lavorarla con lo zucchero fino a ottenere una crema. Volendo, è questo il momento giusto per incorporare anche le gocce di cioccolato; a questo punto, le basi sono pronte e non resta altro da fare che comporre il nostro dolce. Prendere una teglia oppure 6 ciotoline per fare delle mono-porzioni. Preparare la base sbriciolando grossolanamente i biscotti (o sistemando gli avanzi di torta). Ricoprire la base con la crema di ricotta e concludere aggiungendo i cubetti di fragole.

Ed ecco qui: fresco e leggero il delizioso dolce con fragole da preparare anche all’ultimo minuto. Considerando la semplicità della preparazione, questo dolce ci salva in caso di ospiti improvvisi. Ed è perfetto anche per placare quell’irrefrenabile voglia di dolce che ogni tanto ci assale.

