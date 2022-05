Il periodo dei festeggiamenti è arrivato, così come l’invito che abbiamo ricevuto per partecipare a un evento. Che sia un battesimo, una comunione, cresima o matrimonio, sarà sicuramente un buon motivo per agghindarsi in modo diverso dal solito.

Dobbiamo approfittarne, per vederci in una veste nuova, diversa, più curata ed elegante del solito. Oltretutto, scegliendo i capi adatti, non andremo a spendere neanche troppi soldi. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è che in queste occasioni non si sa mai cosa indossare. Oltretutto, siamo in quella mezza stagione in cui il giorno prima c’è un sole caldissimo e, il giorno dopo, diluvia.

Dovremo, quindi, scegliere un abbigliamento che si adatti a tutte le possibili variazioni climatiche e che sia adatto a valorizzare il nostro fisico. Ecco, quindi, qualche valida idea per scegliere l’abbigliamento perfetto per l’occasione che ci attende.

Bastano questi trucchetti per vestirsi bene spendendo poco e partecipare a una comunione, un matrimonio o un battesimo in grande stile

Prima di consigliare qualche nuovo outfit perfetto per queste giornate, facciamo un passo indietro. Se il nostro obiettivo fosse quello di risparmiare davvero, potremmo optare per un vestito che già abbiamo nell’armadio. Questa sarà sicuramente l’opzione più economica e rispettosa dell’ambiente. Altrimenti, potremmo optare per il vintage.

Ormai la tendenza a comprare vestiti di seconda mano sta prendendo sempre più piede, anche grazie alle tante app disponibili su cui fare questo tipo di acquisti. Inoltre, si tratta di un ottimo modo per rinnovare il proprio guardaroba, pagando molto meno rispetto al prezzo originale.

Un outfit per ogni festeggiamento

Partiamo dalla lunghezza dell’abito. Se dovremo partecipare a un evento diurno, l’ideale sarà indossare un abito midi, quindi di media lunghezza. Gli abiti più lunghi si adatterebbero meglio a un evento serale, nulla a che vedere con battesimi, cresime o comunioni. Meglio escludere a priori, invece, abiti troppo corti o troppo scollati.

Se, invece, dovessimo partecipare a un matrimonio celebrato verso il tardo pomeriggio o durante la sera, un abito lungo sarebbe perfetto. In ogni caso, però, dovremo ricordarci di non indossare capi bianchi, per non rubare la scena alla sposa.

Il colore dell’abito perfetto

Se l’evento si celebrerà in primavera, potremo optare per colori tenui, pastello, come il lilla o l’azzurro. Dello stesso colore sarà perfetto anche un completo giacca e pantalone, da accompagnare con una camicetta o un top leggero, bordato di pizzo. In questo modo saremo sempre perfette, sia nel caso in cui faccia caldo, che più freddo.

Questa opzione è perfetta anche in estate e pure in autunno o inverno. L’outfit è perfetto in ogni stagione, ciò che cambia è la pesantezza del soprabito a cui lo abbineremo.

Scarpe e borsa

Per quanto riguarda le scarpe, potremo optare per delle bellissime slingback. Queste scarpe, infatti, sono comodissime ma anche eleganti e risultano confortevoli anche per chi ha sempre i piedi gonfi.

Si adatteranno bene sia a un abito che a un completo. In più, potremo indossarle tutto il giorno senza la paura di ritrovarci la sera con i piedi doloranti. Bastano questi trucchetti per vestirsi bene spendendo poco e fare un figurone con tutti gli invitati.

Ricordiamo di concludere l’outfit con una borsa piccola a tracolla o una pochette.