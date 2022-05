Pulire ogni giorno la casa può sicuramente essere una fatica non da poco. Sappiamo bene, infatti, quanto alcuni elementi presenti nel nostro appartamento ci facciano dannare. Nonostante le ripetute pulizie e i vari prodotti utilizzati, sembra che il risultato non sia mai sufficientemente soddisfacente.

In questo caso, ciò che possiamo fare è affidarci ai rimedi della nonna. Questi consigli che vengono dalle vecchie generazioni, infatti, potrebbero davvero darci una mano inaspettata. Soprattutto, poi, potrebbero ridurre la fatica e l’impegno che impieghiamo nelle pulizie, dandoci risultati decisamente positivi e apprezzabili.

I rimedi naturali nelle pulizie domestiche per far brillare il water e farlo tornare al suo antico splendore

Uno degli elementi più complicati da far splendere nelle nostre case è sicuramente il water. I sanitari, infatti, si macchiano facilmente, soprattutto per il frequente uso che ne facciamo. Per cercare di ottenere un bianco candido che possa dare un nuovo volto al nostro WC, possiamo affidarci ai rimedi della nonna.

Per esempio, potremmo provare a sfruttare un ingrediente già presente nelle nostre case che potrebbe darci una mano non indifferente. Ancora, potremmo lanciarci su alcuni oli essenziali con delle proprietà davvero interessanti.

Oggi, però, consigliamo di utilizzare un alimento in particolare che si potrebbe già trovare nel nostro frigorifero e che certamente potrebbe fare la differenza. Stiamo parlando del pomodoro. Per mettere in pratica questo rimedio, dovremo procurarcene 3 o 4, ricordando anche di mettere da parte qualche goccia di aceto e all’occorrenza di olio essenziale di lavanda.

Fanno storcere il naso le macchie gialle e il calcare nel nostro WC ma potrebbero essere eliminate in un secondo con questo ingrediente

Per prima cosa, prendiamo i nostri pomodori e spremiamoli, così da ottenerne tutta la polpa. Ora, versiamo quest’ultima in un bicchiere e rovesciamola all’interno del water, lasciando in posa per tutta la notte. Il succo di pomodoro, infatti, agirà sulle macchie interne, indebolendole.

Il giorno dopo, strofiniamo del succo sulle macchie giallastre presenti sull’esterno del WC, unendolo, se necessario, a qualche goccia di aceto. Infine, per eliminare gli odori di questi due ingredienti, risciacquiamo il tutto con dell’acqua calda mescolata a qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Quest’ultimo profumerà tutto il bagno, nascondendo definitivamente l’odore del pomodoro e dell’aceto.

Dunque, visto che fanno storcere il naso le macchie gialle e il calcare che notiamo sulla superficie, possiamo sperimentare. Questo rimedio della nonna potrebbe fare al caso nostro.

Approfondimento

Questo ingrediente straordinario eliminerà il calcare dal nostro wc in un secondo