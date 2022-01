Il risotto è uno dei piatti per eccellenza dell’inverno. Lo si cucina in numerose varianti, semplici o più elaborate. Sulle nostre pagine abbiamo già proposto la ricetta di un risotto con una verdura di stagione in genere poco usata in cucina.

Stavolta vedremo come preparare un risotto gratinato al forno con pomodoro e provola. Il risultato sarà un piatto diverso dalla solita lasagna o pasta al forno eppure adatto anche ad occasioni festive. Un risotto filante, che coniuga alcuni degli ingredienti simbolo della nostra tradizione come, oltre a quelli già citati, il basilico e la grana. Altro che lasagna, questo filante risotto gratinato al forno sarà la gioia del pranzo della domenica per chi lo proverà.

Ingredienti per 4 persone

320 g di riso per risotti (Carnaroli, Roma…);

750 ml di passata di pomodoro;

350 g di provola;

1/2 cipolla;

grana, olio extravergine di oliva, sale, basilico fresco q.b.

Far soffriggere la cipolla in padella per circa un minuto di tempo. In seguito versare la passata di pomodoro al suo interno e aggiungere il basilico. Lasciar cuocere il sugo per circa cinque minuti di tempo a fuoco medio, avendo cura di mettere il coperchio sulla padella. Infine, regolare di sale.

Cuocere il riso in abbondante acqua salata per circa tre minuti e poi scolarlo. Assicurarsi che sia molto al dente prima di farlo. Versare al suo interno metà del sugo di pomodoro preparato in precedenza e girare. Far raffreddare e aggiungere la grana, per poi mantecare. Aggiungere altro basilico e un altro po’ di sugo di pomodoro. Se lo si ritiene necessario, è il momento giusto per insaporire con altro sale. Mescolare al riso parte della provola tagliata in dadini e girare.

Prendere una pirofila da forno e mettere al suo interno un cucchiaio di salsa, spalmandola accuratamente lungo i bordi. Aggiungere il riso, appiattire con l’aiuto di un cucchiaio e versare sulla superficie un cucchiaio di sugo stemperato con dell’acqua. Procedere fino ad esaurimento degli ingredienti. Infine, mettere in superficie la provola rimanente.

Cuocere il riso in forno a 180° per venti minuti. Alzare a 200° e lasciare gratinare per dieci minuti. Volendo, si può ricorrere all’apposita funzione grill.

Una ricetta anti-spreco

In genere questo piatto si prepara anche per riutilizzare il riso avanzato. In tal caso basterà saltare la parte relativa alla cottura.