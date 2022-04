Un buon piatto di pasta è il modo migliore per cominciare il pranzo o la cena. In questo caso, vedremo come cucinare un cremoso primo piatto primaverile usando dei prodotti tipici della stagione in corso, la primavera.

Ci riferiamo alle fave, legumi molto apprezzati. Sono un concentrato di fibre, proteine, sali minerali e vitamine. In più, il basso apporto calorico le rende adattissime a una dieta ipocalorica. Si usano spesso come contorno per carne e pesce o per formaggi stagionati. In verità, come abbiamo già accennato, sono ottime anche per preparare primi piatti a base di riso o di pasta, proprio come quello che tratteremo in questa guida. Ecco tutti gli ingredienti di cui ci sarà bisogno.

Ingredienti per 4 persone

220 g di pipe rigate;

180 g di fave;

2 cipollotti;

menta;

sale;

pepe;

olio extravergine di oliva.

Come cucinare un cremoso primo piatto primaverile con un apprezzato legume tipico di questo periodo

Mettere un pentolino con l’acqua sul fuoco, portandolo a bollore. Usare questo lasso di tempo per pulire con cura le fave. In seguito, sbollentarle per un paio di minuti. Trasferirle in una ciotola contenente dell’acqua fredda e lasciarle lì in ammollo per un po’.

Intanto, pulire i cipollotti e metterli in padella assieme ad un filo di olio extravergine di oliva. Farli soffriggere e, quando si saranno imbionditi, aggiungere le fave e un po’ di acqua, per poi insaporire con il sale. Lasciar cuocere per altri 10 minuti di tempo.

Infine, aggiungere pepe e qualche fogliolina di menta. A parte, mettere a cuocere la pasta seguendo il tempo di cottura indicato sulla confezione. Se la si preferisce al dente, occorre scolarla un po’ prima. Bisogna, in ogni caso, farlo direttamente nella padella contenente le fave, facendo amalgamare tutti quanti gli ingredienti. Prima di servire, guarnire con fave fresche e, se lo si gradisce, spolverare le porzioni con un po’ di pecorino, un formaggio che accompagna alla perfezione questo legume.

