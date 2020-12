Con un antipasto così non si può non fare una stupenda figura. La ricetta della mousse di mortadella non è ancora molto conosciuta. Il suo sapore unico e la delicatezza cremosa ne fanno un antipasto delicato e saporito, adatto a tutti i palati. A impreziosire poi la mousse ci sono i pistacchi che danno sapidità.

Da accompagnamento per crostini, cracker, grissini o delle piccole focaccine; ancora come ripieno per torte salate e bignè. La mousse di mortadella è una scoperta che lascerà un gusto afrodisiaco in bocca. Ecco perché la mousse di mortadella soffice è l’antipasto dell’anno per stupire i palati più esigenti.

Mortadella IGP

La storia di uno dei salumi italiani più amati al mondo risale a molti secoli addietro. Le sue origini appartengono ai luoghi dove sorgevano grandi querceti, delle cui ghiande i maiali si nutrivano.

E proprio l’abbondanza di maiali nel territorio dei dintorni di Bologna ha fatto nascere la mortadella. Questa lavorazione del suino risalirebbe addirittura all’epoca romana: lo dimostra una stele che raffigura sette piccoli maiali che pascolano, accanto un mortaio.

Quest’ultimo veniva anticamente usato per pestare le carni suine con spezie e sale. Ecco che il nome “mortadella” nascerebbe dal latino “mortarium” o “murtatum” ossia “tritato”. Un’altra ipotesi farebbe derivare il nome da “myrtatum” cioè mirto, utilizzato come aroma. Il salume divenne popolare solo nell’Ottocento: la mortadella era infatti considerata uno scarto della carne di maiale.

Ingredienti:

200g di mortadella col pistacchio;

150g di ricotta;

½ cucchiaino di succo di limone;

scorza di limone grattugiata;

pepe e sale;

un cucchiaino di cognac (opzionale);

pistacchi e grani di pepe per decorare.

Procedimento

Per la mousse è necessario eliminare la buccia della mortadella. Poi, bisogna tagliarla in quadrotti regolari e riporla nel boccale del frullatore. Si aggiungono gli altri ingredienti e si frulla.

Frullare per ottenere un composto che sia cremoso ma non liquido. Il consiglio è di non aggiungere immediatamente tutto il cognac, ma valutare la consistenza della mousse prima.

La mousse è pronta per essere conservata per mezz’ora in frigo. Poi, dovrà essere messa in una ciotola da portata e decorata con un trito di pistacchi e qualche grano di pepe intero. Se invece si vuole utilizzare la mousse di mortadella come farcitura non sarà necessario aggiungere le decorazioni, utilizzandola direttamente come impasto.