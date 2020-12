Svegliarsi la mattina di Natale con l’ansia di dover preparare per il pranzo non è ideale. La sensazione che le mattine di festa dovrebbero regalare è di tranquillità. Ognuno può scegliere di vivere quella mattina speciale come desidera. Ma a volte dover cucinare in fretta può diventare un peso. E allora sarebbe ideale agire intelligentemente e prepararsi. Utilissimo, oltre a stabilire prima il menù, sarebbe scegliere delle ricette da preparare il giorno prima. In questo modo ci si libera dall’affaccendarsi per il pranzo.

In questo articolo presenteremo qualche idea per un pranzo ghiotto ma intelligente, che non rinuncia a presentare piatti eleganti. Ecco due ricette facili e intelligenti da preparare in anticipo per un cenone senza stress.

Insolito primo al forno

Perché invece della solita pasta al forno (che comunque è un’ottima idea sempre) per quest’anno non si sceglie un formato diverso. Per esempio dei ravioli ripieni da gratinare con una golosa e cremosa besciamella. Il ripieno, invece, verrà scelto in base ai gusti dei commensali. Ecco la prima delle due ricette facili e intelligenti da preparare in anticipo per un cenone senza stress.

Ingredienti:

100g di burro;

100g di farina;

noce moscata;

pepe e sale q.b.;

500g di ravioli ripieni;

1l di latte intero;

parmigiano q.b.

Cominciamo col cuocere i ravioli e appena pronti scolarli bene. Poi, preparare la besciamella scaldando il latte in un pentolino. Far sciogliere il burro in un pentolino a parte. Quando è completamente sciolto, aggiungere la farina mescolando continuamente. Rimettere sul fuoco e mescolare. Dopo qualche minuto aggiungere noce moscata e sale a piacere. Versare a filo il latte e mescolare. Quando il latte comincerà a bollire, la parte liquida si addenserà. Aggiungere del parmigiano a piacimento.

Ora riporre i ravioli in una casseruola da forno imburrata e inondarli di besciamella. Spolverare con del parmigiano la superficie e mettere in forno per 10 minuti a 200°C.

Tonno spumoso perfetto antipasto

Per la seconda delle nostre due ricette facili e intelligenti da preparare in anticipo per un cenone senza stress, ecco la spuma di tonno pronta in pochissimo tempo.

Ingredienti:

120g di tonno sott’olio;

2 filetti di acciuga;

60g di farina;

4dl di latte intero;

26g di gelatina in polvere;

1 cucchiaino di senape;

prezzemolo q.b.;

manciata di olive verdi;

4 cucchiai di sott’aceti;

50g di burro.

Iniziamo preparando la gelatina come riportato sulla confezione e lasciamola raffreddare. In alternativa si può utilizzare una gelatina in fogli.

Sciogliere il burro in un pentolino, unire farina e mescolare. Versare il latte a filo e cuocere per 5 minuti circa. Lasciare raffreddare il composto. Si otterrà la besciamella per condire il tonno. Frullare il tonno e le acciughe, unire poi senape, besciamella e prezzemolo.

Aiutandosi con delle fruste, unire tutti gli ingredienti in modo molto delicato.

Prendere uno stampo rotondo, a forma di cupola se possibile. Rivestirlo con pellicola trasparente e versare il composto di tonno all’interno. Riporre la mousse di tonno in frigo per due ore minimo. Quando si dovrà portare a tavola, dovrà essere sformato su un piatto da portata. Ora si può decorare con olive e sottaceti.