Secondo gli esperti il periodo che va dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno è quello che ci fa perdere più capelli. Non rimaniamo impressionati dalle cifre: dai 70 agli 80 capelli al giorno se ne vanno per sempre. Inizia la stagione della caduta dei capelli ma questo benefico aminoacido ci aiuta a rinforzarli. Senza considerare l’importanza di alcuni accorgimenti sempre utili: dalla tavola ai prodotti naturali alternativi. Andiamo a vedere coi nostri Esperti questa sostanza che ci aiuterà a mantenere forte la nostra chioma.

L’alimentazione proteica è fondamentale

C’è veramente poco da fare: per i nostri capelli serve una mirata alimentazione ricca di proteine. E, in particolare di un amminoacido che permette al nostro organismo di assumere più ferro possibile. Azione questa che garantisce una riproduzione del capello più veloce e più sana. Si chiama “L-lisina” la sostanza che non può assolutamente mancare al nostro capello per vivere sano. Non dimentichiamo però anche l’importanza degli acidi grassi omega-3 che permettono la rigenerazione cellulare e l’eliminazione delle parti morte.

Inizia la stagione della caduta dei capelli ma questo benefico aminoacido ci aiuta a rinforzarli

Ci sono delle lozioni perfette che possiamo creare in casa con delle semplici uova e poi c’è questo aminoacido fondamentale per la salute del capello. La lisina assieme alla cistina è di primaria importanza per il nostro organismo perché permette di sintetizzare la famosa cheratina. Quest’ultima è a sua volta appunto una proteina ricca di aminoacidi che possiamo trovare in alcuni alimenti, ma anche in moltissimi prodotti per il trattamento dei capelli. Ecco perché assumere la lisina in questo periodo dell’anno sia a tavola, sia come integratore disponibile in farmacia, è davvero importante per la ricrescita dei nostri capelli.

Dove possiamo trovare la lisina a tavola

Abbiamo appena anticipato che è la lisina è facilmente acquistabile in farmacia, erboristeria e su Internet. Ma possiamo trovarla anche in molti cibi di utilizzo comune:

ceci e fagioli;

lenticchie e piselli;

pollo e maiale;

pesce e agnello.

Attenzione però, non cadiamo nell’errore di assumere la lisina mangiando troppa carne. Andremo infatti a elevare i livelli di colesterolo e di trigliceridi.

