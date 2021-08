Questo antiossidante naturale aiuta articolazioni e peso forma nelle donne con più di 50 anni

Ripulisce in profondità organi e tessuti e, in particolare, depura gli apparati dove si accumulano le tossine più pericolose. Sono tante, anzi tantissime, le virtù di questo super agrume. Di quale stiamo parlando? Del limone!

Il limone, infatti, ha una potente azione alcalinizzante, utilissima per riequilibrare il ph dell’organismo. Promuove i processi di depurazione del corpo, disinfettando l’apparato digerente e rimuovendo le tossine più vecchie. Non solo. Il limone è un vero e proprio forziere di vitamina C, antiossidanti, fibre e minerali che aiutano il nostro corpo a contrastare l’invecchiamento e le patologie degenerative. Anche se in molti sono “intimoriti” dal suo gusto acidulo, questo agrume dovrebbe essere consumato regolarmente. Inoltre, in alcuni periodi dell’anno, come in estate, andrebbe assunto in maniera più intensiva.

Un’alternativa al limone, altrettanto ricca di benefici, è rappresentata dal lime (il cosiddetto Citrus aurantifolia), noto anche come limetta o limone verde. Il lime si caratterizza per il suo aroma particolarmente fresco e per il suo sapore acidulo. A differenza del limone, non ha semi e la buccia è molto più sottile.

Anch’esso ricco di fibre e povero di grassi, è un concentrato di antiossidanti che contrastano l’attacco dei radicali liberi che causano l’invecchiamento delle cellule. Il lime, inoltre, apporta vitamine del gruppo C ed E, ma anche polifenoli e terpeni, alleati molto efficaci nel ridurre il colesterolo e nel difendere il cuore. Ma soprattutto, rispetto al limone, il lime apporta importanti quantità di potassio, fosforo e calcio. Quest’ultimo non solo è un minerale fondamentale per la salute delle ossa o del cuore, ma è un ottimo alleato per perdere peso. È proprio questa virtù che lo rende particolarmente indicato per le donne che si trovano in menopausa. In questo momento delicato, infatti, il riassetto ormonale determina un indebolimento delle articolazioni. Non solo. Con la scomparsa definitiva delle mestruazioni, potrebbe verificarsi qualche rialzo pressorio e un accumulo di grasso, soprattutto a livello addominale. Per questo, assumere regolarmente questo antiossidante naturale aiuta articolazioni e peso forma nelle donne con più di 50 anni e che si trovano in menopausa.

Qualche spunto per inserirlo nella nostra alimentazione

Chi non gradisce il succo di lime, può impiegarlo in cucina e sostituirlo al limone. Si può usare questo agrume, ad esempio, per condire piatti a base di pesce, carne e verdura. O ancora per insaporire macedonie di frutta, per preparare il guacamole (salsa a base di avocado) o fresche granite. Infine, il lime si presta benissimo anche ad essere grattugiato su insalate di cereali e cous cous.

