Gli effetti positivi del mare sono noti a tutti. Ma non molti sanno che in spiaggia è possibile dimagrire. Ebbene, grazie agli effetti del mare è possibile perdere peso e tonificare il corpo anche in vacanza. Basta conoscere i modi più veloci ed efficaci per bruciare calorie e scolpire i muscoli. Ed ecco gli straordinari segreti per bruciare 300 calorie in un’ora in spiaggia. In alcuni casi non ci sembrerà nemmeno di fare fatica.

Infatti, solo con l’aiuto dell’acqua e i suoi effetti sul corpo si bruciano circa 80 calorie all’ora. Basta galleggiare e fare piccoli tratti a nuoto. Se c’è il mare leggermente agitato, poi, il divertimento e le calorie perse aumentano. Se amiamo camminare, con un’ora di passeggiata sulla battigia si perdono circa 330 calorie in un’ora. Alla camminata si possono aggiungere esercizi sulla spiaggia o a pelo d’acqua. Corsetta e saltelli sul posto, divaricazione delle gambe alternata, tutto con l’acqua che arriva al petto per aumentare l’effetto tonificante e snellente.

Il pedalò e la canoa sono mezzi grandiosi per bruciare calorie. Con circa un’ora di canoa si possono riuscire a perdere 350 calorie, oltre ad allenare braccia, spalle, schiena e addominali. Col pedalò, invece, alleniamo le gambe e con un’ora riusciamo a perdere circa 200 calorie.

I giochi da spiaggia hanno un doppio vantaggio: sono coinvolgenti e sono un allenamento dove non ci si accorge della fatica che facciamo. Con il kayak o giocando a racchettoni si perdono fino a 400 calorie. Mentre il beach volley è un’attività incredibile perché può far bruciare anche 500 calorie a partita. I benefici del nuoto, infine, sono tantissimi.

Il corpo diventa leggero grazie all’acqua, i muscoli si rilassano galleggiando e non avvertono la fatica del movimento. Inoltre l’acqua marina salata ha effetti tonificanti e drenanti sulla pelle. In questo modo contrastiamo la ritenzione idrica e aiutiamo la circolazione. Con un’ora di nuoto nei vari stili si riesce a fare un allenamento completo per braccia, gambe, addome e schiena. Si possono arrivare a perdere fino a 400 calorie nuotando costantemente e senza strafare. Dunque, il mare si rivela un ottimo supporto per chi ama essere in forma e per chi vuole allenarsi senza soffrire il caldo.