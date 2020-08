La pelle del nostro viso è esposta tutto il giorno e tutto il tempo della nostra vita alle intemperie, agli agenti esterni e a qualsiasi tipo di attacco. E, mentre d’inverno è il freddo il suo peggior nemico, d’estate la nostra pelle risente del sudore, del caldo, ma anche della maggior delicatezza dell’intestino e del fegato, che rischiano di “sfogare” proprio sul derma. Senza considerare le mascherine degli ultimi mesi, un vero ostacolo alla respirazione della pelle, soprattutto per chi deve indossarla anche al lavoro tutto il giorno.

Farmaci e ormoni

Ci sono poi i farmaci e gli squilibri ormonali, che, oltre a riempire la pelle di brufoli e acne, promuovo la nascita di fastidiosi peli, che ci imbruttiscono. Ecco allora che il nostro “team benessere” vi presenta i sistemi per rimuovere i peli superflui dal viso in maniera naturale, puntando sulla pulizia.

Il metodo col bicarbonato

Ancora una volta è il bicarbonato a venirci incontro. Potremo usarlo tranquillamente ogni giorno e avremo sempre i risultati sperati. Ci servirà innanzitutto una tazza d’acqua e un cucchiaio di bicarbonato di sodio classico. A questo punto metteremo sul gas un pentolino con l’acqua, fino a portarla a bollore. Metteremo l’acqua in una tazza, nella quale aggiungeremo il bicarbonato e, dopo averlo mescolato, attenderemo che la nostra soluzione diventi tiepida. Prenderemo quindi un batuffolo di cotone, col quale, una volta imbevuto, massaggeremo il viso che presenta i peli da rimuovere. Copriremo con una garza o un cerotto e lasceremo agire tutta la notte. Al mattino la nostra soluzione avrà fatto effetto e, dopo aver sciacquato il viso, applicheremo una crema viso per re idratare.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Curcuma e papaya

Dal mondo alimentare ecco come rimuovere i peli superflui dal viso in maniera naturale. Il metodo suggerito dalla nostra redazione prevede due cucchiai di polpa di papaya e mezzo cucchiaino di curcuma in polvere. Tagliamo la papaya o frulliamola fino a formare una crema. Prendiamone l’equivalente di due cucchiai, che metteremo in una ciotola, assieme alla curcuma e mescoleremo bene il composto. Applichiamo sul viso, massaggiando in maniera circolare. Lasciamo agire per circa venti minuti, al termine dei quali puliremo il viso con acqua tiepida. Potremo ripetere il trattamento un paio di volte alla settimana.

Approfondimento

Cosa succede se si mangiano troppi zuccheri