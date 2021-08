Quasi nessuno la conosce ma questa lozione per capelli fatta con l’uovo è una bomba

Secondo quelli che erano i dati statistici commerciali prima della pandemia i prodotti per la salute dei capelli erano in costante aumento. Ma attenzione che non ci riferiamo solo agli acquisti delle nostre compagne, ma anche a quelli degli uomini. Sono sempre di più, infatti, i maschietti che cercano soluzioni e prodotti per contrastare debolezza e perdita di capelli. A dire il vero molti uomini nel momento in cui vedono che il cappello perde vigore decidono per un taglio netto, preferendo il fascino della testa pelata.

Il business dei cosmetici, degli shampoo, dei balsami e dei vari prodotti quella chioma è davvero notevole. E lo testimoniano ormai le intere corsie dei supermercati. E a proposito di prodotti alternativi, nessuno la conosce ma questa lozione per capelli fatta con l’uovo è una bomba. Vediamo un sistema utilizzato nell’antichità da tutte quelle popolazioni i cui guerrieri vantavano una lunga chioma forte e vigorosa.

2 prodotti alimentari così comuni

La nostra lozione per capelli semplice e casalinga ha come ingredienti principali due prodotti che non possono mancare nelle nostre cucine:

olio extravergine;

uova.

Si dice che uno dei segreti della bellezza dei capelli dei primi atleti olimpici della storia, i greci, fosse proprio l’olio. Argomento che capita a proposito, visto che in questo periodo ci sono proprio i giochi olimpici. Ebbene quando si disputavano le gare nell’antica Grecia, prima di scendere in campo, gli atleti non solo si cospargevano il corpo di olio, ma anche i capelli. Già allora c’era la convinzione che l’olio facesse bene anche per usi esterni. Merito della sua ricchezza di vitamine e antiossidanti.

Nessuno la conosce ma questa lozione per capelli fatta con l’uovo è una bomba

Ecco allora che per la nostra lozione rinforzante, che potremmo chiamare pure anche maschera per capelli, ci serviranno semplicemente:

una terrina;

1 uovo;

del semplice olio di oliva;

dell’acqua;

un goccio di limone per eventuale aggiunta.

Mescoliamo i nostri ingredienti e poco prima dello shampoo, spalmiamoli delicatamente sui capelli, lasciando agire per una ventina di minuti. Copriamo eventualmente con un asciugamano, dopodiché procediamo con il tradizionale lavaggio. I nostri capelli di approprieranno delle vitamine, delle proteine e degli antiossidanti di questa lozione casalinga.

Approfondimento

